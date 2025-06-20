Иллюзия чистоты: даже если в доме блестит — мухи найдут дорогу к обеду

Жужжат, надоедают и… переносят опасные заболевания. Присутствие мух в доме — не просто раздражающий звук под потолком. Эти насекомые могут быть переносчиками дизентерии, холеры и других инфекций.
Хорошая новость: из более чем 110 000 видов лишь малая часть осмеливается поселиться рядом с человеком. Чаще всего это так называемые мусорные мухи. "Они делают свою работу — разлагают органику", — объясняет Фейт М. Ой из Университета Флориды. Главное — не давать им повода залетать в дом.
"С мухами можно справиться, но борьба с ними — это компромисс", — добавляет Элмер Грей из Университета Джорджии. И советует начать с главного — профилактики.
Домашняя муха — самый известный вредитель. Тело около 6 мм, четыре полоски на спинке. Любит откладывать яйца в мусор и компост. В тёплой среде превращается из яйца во взрослую особь всего за несколько дней.
Бутылочные мухи — зеленовато-синие с металлическим блеском. Появление этих насекомых в большом количестве может быть тревожным сигналом: возможно, где-то в доме находится погибшее животное.
Плодовая мушка — крошечная, с красными глазами. Её привлекают ферментирующие фрукты, мусор и даже раковина.
Дренажная муха — миниатюрный "мотылёк" с пушистыми крыльями. Обожает сточные трубы и каналы.
Укусами эти мухи не славятся, но болезни переносят легко. Если насекомое контактировало с едой — её лучше выбросить.
Берегите дом, особенно летом. Меньше органических остатков — меньше шансов на незваных гостей.
муха — насекомое отряда двукрылых.
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