Холодильник пахнет, как автобус в жару? Одно средство решает всё

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Летом даже самые свежие продукты могут проиграть битву с запахами. А если открыть холодильник и вдохнуть неизвестно что — настроение уже не то. Хочется чистоты, но без агрессивной химии и искусственных ароматов. И, оказывается, всё необходимое уже есть под рукой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Бикарбонат + лимон = магия

Один из самых действенных способов освежить холодильник — простая смесь соды и лимона. Сода бережно очищает, не царапая поверхности, и избавляет от запахов. Лимон растворяет лёгкий жир, оставляя после себя лишь лёгкую цитрусовую свежесть — и никакого химического шлейфа.

Хорошо работает и уксус. Разведённый водой, он справляется с микробами, налётом и грибком. Маленький лайфхак: чередуйте эти три ингредиента, чтобы ни один аромат не "перекрикивал" остальные.

Пошаговый рецепт чистого холодильника

Выньте всё, проверьте сроки, избавьтесь от "забытых" баночек. Смешайте: 2 ст. ложки соды, сок половины лимона, стакан тёплой воды. Смочите тряпку (лучше микрофибру), слегка отожмите и протрите все поверхности. Если есть пятна — нанесите пасту из соды и воды на 10 минут, потом мягко потрите. Протрите влажной тканью, потом насухо. Оставьте в углу мисочку с содой — она будет поглощать запахи 24/7.

Как сохранить чистоту надолго

Храните продукты в герметичных контейнерах — лучше стеклянных.

Следите за уплотнителями: протрите их водой с уксусом.

Не превращайте холодильник в игру "Тетрис": воздуху нужно пространство.

Простой трюк — пробка, пропитанная лимоном или уксусом, оставленная в уголке, творит чудеса.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



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