Холодильник пахнет, как автобус в жару? Одно средство решает всё

Летом даже самые свежие продукты могут проиграть битву с запахами. А если открыть холодильник и вдохнуть неизвестно что — настроение уже не то. Хочется чистоты, но без агрессивной химии и искусственных ароматов. И, оказывается, всё необходимое уже есть под рукой.
Один из самых действенных способов освежить холодильник — простая смесь соды и лимона. Сода бережно очищает, не царапая поверхности, и избавляет от запахов. Лимон растворяет лёгкий жир, оставляя после себя лишь лёгкую цитрусовую свежесть — и никакого химического шлейфа.
Хорошо работает и уксус. Разведённый водой, он справляется с микробами, налётом и грибком. Маленький лайфхак: чередуйте эти три ингредиента, чтобы ни один аромат не "перекрикивал" остальные.
Простой трюк — пробка, пропитанная лимоном или уксусом, оставленная в уголке, творит чудеса.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?