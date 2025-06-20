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Холодильник пахнет, как автобус в жару? Одно средство решает всё

1:51
Недвижимость

Летом даже самые свежие продукты могут проиграть битву с запахами. А если открыть холодильник и вдохнуть неизвестно что — настроение уже не то. Хочется чистоты, но без агрессивной химии и искусственных ароматов. И, оказывается, всё необходимое уже есть под рукой.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Бикарбонат + лимон = магия

Один из самых действенных способов освежить холодильник — простая смесь соды и лимона. Сода бережно очищает, не царапая поверхности, и избавляет от запахов. Лимон растворяет лёгкий жир, оставляя после себя лишь лёгкую цитрусовую свежесть — и никакого химического шлейфа.

Хорошо работает и уксус. Разведённый водой, он справляется с микробами, налётом и грибком. Маленький лайфхак: чередуйте эти три ингредиента, чтобы ни один аромат не "перекрикивал" остальные.

Пошаговый рецепт чистого холодильника

  1. Выньте всё, проверьте сроки, избавьтесь от "забытых" баночек.
  2. Смешайте: 2 ст. ложки соды, сок половины лимона, стакан тёплой воды.
  3. Смочите тряпку (лучше микрофибру), слегка отожмите и протрите все поверхности.
  4. Если есть пятна — нанесите пасту из соды и воды на 10 минут, потом мягко потрите.
  5. Протрите влажной тканью, потом насухо.
  6. Оставьте в углу мисочку с содой — она будет поглощать запахи 24/7.

Как сохранить чистоту надолго

  • Храните продукты в герметичных контейнерах — лучше стеклянных.
  • Следите за уплотнителями: протрите их водой с уксусом.
  • Не превращайте холодильник в игру "Тетрис": воздуху нужно пространство.

Простой трюк — пробка, пропитанная лимоном или уксусом, оставленная в уголке, творит чудеса.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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