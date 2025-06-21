Плесень и грязь исчезают: проверенный лайфхак для ванной

Ванная комната — место, где мы заботимся о своей чистоте. И при этом это одна из самых "проблемных" зон в доме. Постоянная влажность, пар и тепло создают идеальные условия для накопления грязи и развития плесени, особенно в душевых кабинах.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уборка в ванной

Неудивительно, что именно здесь чаще всего приходится бороться с неприятными отложениями, налётом и загрязнёнными направляющими. Многие чистящие средства не справляются до конца или требуют изнурительного скраба.

Но эксперт по домашнему уходу Эстела Морено поделилась рецептом бюджетного и при этом эффективного раствора, который поможет вернуть блеск душевой кабине — без агрессивной химии.

Как приготовить средство

Ингредиенты простые:

жидкость для мытья посуды;

немного перекиси водорода;

чайная ложка пищевой соды.

Смешайте всё в одной ёмкости до однородной массы. Раствор должен быть достаточно густым, но легко распределяться по поверхности.

Применение

Нанесите получившееся средство на участки, где особенно сильно видны следы загрязнения и плесени. Уделите особое внимание направляющим — именно там чаще всего скапливаются остатки мыла, жира и грибка. Используйте щётку или плотную ткань, чтобы хорошо втереть средство в проблемные участки. Действуйте аккуратно, но тщательно, особенно в углах и стыках. После обработки дайте составу немного подействовать.

Смойте тёплой водой и насухо вытрите микрофибровой салфеткой.

Результат — блестящие стенки душевой кабины без разводов и запахов, а главное — без плесени.

Такой способ подойдёт даже тем, кто старается минимизировать использование агрессивной бытовой химии. А простота рецепта позволяет применять его регулярно и без лишних затрат.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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