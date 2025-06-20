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Этот неожиданный цвет интерьера поможет вам продать дом быстрее и дороже

2:23
Недвижимость

Белая кухня давно считалась универсальным решением для продажи дома — нейтральный фон, удобный для визуализации пространства. Но новые данные от Zillow переворачивают привычные рекомендации. Согласно их исследованию, насыщенные и даже мрачные оттенки — не враг перепродажи, а, напротив, способ заработать больше.

продажа дома
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
продажа дома

Цвета, которые работают на ваш кошелёк

Zillow провёл опрос более 4200 недавних и потенциальных покупателей жилья и выяснил, какие цвета действительно влияют на восприятие недвижимости. И результаты удивляют.

Темно-оливковый — новый фаворит среди кухонных оттенков. Дома с такими фасадами шкафов могут продаваться почти на $1600 дороже.

В спальнях же больше всего ценятся глубокие синие тона — они прибавляют к стоимости жилья около $1815.

"Тёмно-синие и оливковые оттенки стали символом органического модерна — это эстетика, в которой важны натуральные материалы, мягкое освещение и тактильные текстуры", — говорит дизайнер Аманды Пендлтон.

По словам Аманды, цвета, вдохновлённые природой, создают атмосферу уюта и спокойствия.

Угольная гостиная и "вкусная" ванная

Не только спальни и кухни влияют на стоимость дома. Тёмно-серые (угольные) гостиные позволяли продавать недвижимость дороже на $2593.

А вот ванная комната цвета мокко — признанный хит. Средние коричневые тона вроде Mocha Mousse обеспечивали наилучший финансовый результат.

Важно: яркие оттенки — особенно красный и жёлтый — могут сильно снизить стоимость жилья.

Zillow отмечает, что дома с такими цветами на кухне или в гостиной теряют до $4000. Красные спальни и гостиные также в минусе — около $1800-2000.

Покупатели выбирают глубокие и спокойные цвета

Общий тренд — отказ от белого и светло-голубого в пользу насыщенных, "природных" оттенков: тёмно-синего, зелёного, угольно-серого.

Эти цвета воспринимаются как современные, стильные и дорогие — и это отражается на реальной цене сделки.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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