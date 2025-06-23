Пять роковых ошибок при глажке: испортите любимую вещь навсегда

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Неправильное использование утюга может повредить одежду так же быстро, как неудачная стирка. Ошибки в обращении с тканью ухудшают её качество: материал теряет форму, появляются блеск и пятна, вещь становится менее привлекательной. Ирина Бабаянц, продакт-менеджер бренда Tuvio, поделилась, какие привычки при глажке вредны и как их избежать.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Утюг

Ошибка 1: Перегрев ткани

Слишком высокая температура разрушает волокна ткани, делая её хрупкой, выцветающей и теряющей форму. Синтетические материалы, вискоза, шелк и шерсть особенно уязвимы. Всегда следуйте рекомендациям на ярлыке одежды. Если ярлыка нет, используйте стандартные значения: 110-130°C для синтетики, 150-170°C для хлопка и льна, до 200°C для грубых плотных тканей.

Ошибка 2: Избыточное давление на ткань

Сильное давление растягивает и деформирует волокна, особенно на костюмных тканях, трикотаже и шерсти. Утюг работает за счет температуры и пара, поэтому достаточно плавных движений и аккуратного контакта. Если складка не разглаживается, увлажните ткань, советует Газета.Ru.

Ошибка 3: Глажка с лицевой стороны

Глажка с лицевой стороны оставляет блестящие следы, выгорание красителя и деформацию рисунка. Рекомендуется гладить вещи наизнанку или через хлопковую ткань. Для деликатных материалов используйте марлю как подложку, чтобы сохранить фактуру и рисунок.

Ошибка 4: Универсальный подход к разным тканям

Каждый материал требует индивидуального режима. Трикотаж, бархат, кашемир, шелк, лен и полиэстер имеют разные структуры волокон, поэтому универсальных настроек нет. Бархат и велюр легко повреждаются, трикотаж может растянуться, а шерсть — просесть. Соблюдайте правила глажки в зависимости от типа ткани: бархат и деликатные материалы гладьте паром с расстояния, а для трикотажа и шерсти используйте минимальную температуру.

Ошибка 5: Грязная подошва утюга

Грязная подошва оставляет пятна и прожигает тонкие материалы. Регулярно очищайте её от нагара и налета. Используйте специальные чистящие карандаши или смоченную уксусом тряпку на остывший утюг. Не применяйте металлические губки, так как они повреждают покрытие.

Уточнения

Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде.



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