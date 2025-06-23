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Футболка против комаров: неожиданный лайфхак, о котором вы не знали

1:21
Недвижимость

Лето — время комаров, которые не дают спокойно жить ни днем, ни ночью. Они мешают прогулкам, отдыху на природе и даже сну. Существует множество способов борьбы с этими назойливыми насекомыми, от проверенных временем марлевых пологов до современных репеллентов. В домашних условиях часто используют фумигаторы. Однако есть и более экологичные, хотя и весьма неожиданные методы. Один из них описан в немецком издании Focus.de.

Комар
Фото: https://www.flickr.com/photos/31031835@N08/8143929538 by John Tann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Комар

Лайфхак: как использовать футболку, чтобы комары не кусали

Если вы оказались в помещении без защиты от комаров и у вас нет репеллентов, можно попробовать "трюк с футболкой". Этот метод предполагает использование запахов тела для отпугивания насекомых.

Что нужно сделать:

  1. Принять душ с нейтральным гелем перед сном.
  2. Положить ношеную футболку, пропитанную запахами пота, в другой угол комнаты. Комары будут привлечены запахом пота.
  3. Аккуратно накрыть их стаканом и выбросить.

Обратите внимание: В комнате не должно быть другой грязной одежды, иначе метод не сработает.

Этот способ может быть полезным, но лучше использовать его в сочетании с другими методами защиты от комаров для максимальной эффективности.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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