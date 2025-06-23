Футболка против комаров: неожиданный лайфхак, о котором вы не знали

Лето — время комаров, которые не дают спокойно жить ни днем, ни ночью. Они мешают прогулкам, отдыху на природе и даже сну. Существует множество способов борьбы с этими назойливыми насекомыми, от проверенных временем марлевых пологов до современных репеллентов. В домашних условиях часто используют фумигаторы. Однако есть и более экологичные, хотя и весьма неожиданные методы. Один из них описан в немецком издании Focus.de.
Лайфхак: как использовать футболку, чтобы комары не кусали
Если вы оказались в помещении без защиты от комаров и у вас нет репеллентов, можно попробовать "трюк с футболкой". Этот метод предполагает использование запахов тела для отпугивания насекомых.
Что нужно сделать:
Обратите внимание: В комнате не должно быть другой грязной одежды, иначе метод не сработает.
Этот способ может быть полезным, но лучше использовать его в сочетании с другими методами защиты от комаров для максимальной эффективности.
Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
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