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Что портит даже самый дорогой ремонт: как добавить индивидуальности с помощью арт-деталей

Недвижимость

Как сделать интерьер по-настоящему живым и индивидуальным? Один из самых действенных способов — добавить произведения искусства. Картины, скульптуры, арт-объекты — всё это не просто украшения, а акценты, вокруг которых выстраивается атмосфера пространства.

Интерьер
Фото: https://www.freepik.com
Интерьер

Искусство — не случайный выбор

Интерьер без художественных акцентов может быть безликим, даже если продуман до мелочей. Правильно подобранное произведение не только завершает композицию, но и придаёт ей характер.

Важно, чтобы эстетика работы соответствовала общей стилистике квартиры. Например, в холодный хай-тек не впишется классическая живопись. А вот для минимализма одно выразительное полотно может стать ключевым элементом.

Есть исключения

Конечно. В стилях фьюжн, эклектика или китч ценится смешение форм и идей. В таких интерьерах искусство становится частью общего хаоса — не центральной фигурой, а элементом настроения. Главное — чувство меры. Ведь даже китч требует баланса.

Один акцент или мини-галерея

Если вы хотите, чтобы произведение играло главную роль, выбирайте крупную работу: она должна занимать хотя бы 15% стены. Это позволит создать фокус внимания и не потерять гармонию.

Есть две картины? Расположите их рядом, но следите за логикой: объединяющим может быть цвет, стиль или техника. А картинная галерея на стене — изящный дизайнерский приём, если не переборщить с количеством.

Цветовое равновесие

Запомните правило 60/30/10:

  • 60% — основной фон (например, цвет стен),
  • 30% — дополнительный оттенок (мебель, текстиль),
  • 10% — детали. И вот именно в эти 10% попадают произведения искусства. Так что не стоит их выбирать "на потом" — они могут задать тон всей гамме.

Что на картине

Выбор сюжета — вопрос вкуса. Но дизайнеры советуют избегать негативных эмоций: портрет с угрюмым лицом или агрессивный пейзаж могут со временем начать раздражать. Лучше выбрать абстракции или спокойные мотивы.

И не забывайте о назначении комнаты. В спальне хочется умиротворения, на кухне — уюта, в гостиной — энергии. И хотя строгих рамок нет, лучше, если искусство будет поддерживать настроение пространства.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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