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Неожиданное начало ремонта: именно с этого шага всё пойдёт как по маслу

2:01
Недвижимость

Дизайн интерьера — это не просто красивая картинка, а отражение вашего образа жизни. Даже без помощи дизайнера можно создать уютный дом, который будет радовать каждый день.

Квартира
Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Квартира

Где искать вдохновение

Начать стоит с вдохновения: ищите идеи в Pinterest, на сайтах дизайнеров, в блогах. Собирайте понравившиеся изображения, делайте свою "папку желаний" — позже вы легко поймёте, что именно вам по душе.

Не стоит бояться "дорогих" интерьеров — даже в них можно подглядеть интересные приёмы и настроения.

Стиль под настроение

Стилевые рамки помогают сузить круг выбора. Лофт, сканди, минимализм или эклектика — всё зависит от ваших предпочтений. Главное, чтобы стиль соответствовал вашему темпу жизни и внутреннему комфорту.

Если нравится всё сразу — миксуйте! Уход от "чистых" стилей сейчас в моде.

Цвет и свет: мощная пара

Цвет задаёт настроение. Светлые нейтральные тона безопасны, но рискуют показаться скучными. Добавляйте акценты, следуйте простому правилу: 5 оттенков (3 базовых, 2 — дополняющих).

Свет тоже важен. Подумайте, где нужен яркий, а где — мягкий свет. Продумайте сценарии освещения заранее, до ремонта.

Дизайн, который работает на вас

Дом должен быть не только красивым, но и удобным. Подумайте о зонировании — рабочее место, зона отдыха, место для хобби. Даже в небольшой квартире можно найти место для всего — с помощью перегородок, мебели-трансформеров и грамотного подхода к хранению.

Личный оазис

Дизайн-проект — это не просто набор решений. Это путь к дому, в котором будет приятно жить. Хочется — делайте всё сами. Нет времени — доверьтесь профи. Главное — чтобы в этом пространстве были вы.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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