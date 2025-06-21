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Как жильё стало главным аргументом в решении завести ребёнка

2:05
Недвижимость

Что нужно, чтобы молодая семья решила завести ребёнка? Звучит просто: стабильность, уверенность в будущем, а главное — свой угол. Именно с этой логики начался пилотный проект в Новгородской области, который теперь выходит за рамки эксперимента.

Родители
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Родители

Вызов региона

Новгородская область входит в число регионов, где естественная убыль населения стала тревожной нормой. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Дронов прямо на Петербургском экономическом форуме признал: "Это наш самый главный вызов".

В 2023 году область запустила проект по повышению рождаемости, начав с трёх муниципалитетов: Валдая, Старой Руссы и Боровичей. Цель — создать полноценную экосистему поддержки семей с детьми.

Дом, которого ждали 10 лет

Особенно яркий результат показал Валдай. Там построили новый жилой дом — первый за 10 лет. Оказалось, это именно то, чего не хватало: появился живой интерес со стороны горожан, администрация увидела спрос, застройщики — перспективу.

"Сейчас уже есть запрос и от жителей, и от администрации, и от застройщика", — поделился Дронов.

Комплексная поддержка, а не разовая акция

Проект не ограничился жильём. Среди ключевых мер поддержки:

  • Выплаты при рождении первого, третьего и последующих детей.
  • Приоритетное зачисление в колледжи на бюджет при успешной сдаче экзаменов.
  • Развитие детских садов и образовательной инфраструктуры.

Как подчеркнул глава региона:

"Мы собрали мнение молодых семей: что нужно, чтобы рожать? Ответы были простыми — жильё, садик, возможность учиться. Мы всё это реализуем".

С пилота — на весь регион

Благодаря результатам, с 2025 года успешные практики станут доступными уже во всей области, а не только в трёх пилотных районах. И это — только начало.

Уточнения

Демогра́фия (др.-греч. δῆμος - народ, др.-греч. γράφω - пишу) — наука о закономерностях численного развития населения. Её предмет изучения — закономерности воспроизводства населения, его распределение, динамику этих процессов, а также взаимосвязь изменений численности человеческой популяции с другими явлениями в социуме.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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