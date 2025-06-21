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В Москве на торги выставили помещения в новостройке — но в них кроется особый потенциал

1:43
Недвижимость

Хотите открыть своё дело в новостройке рядом с метро? Власти Москвы дают такую возможность — и она выглядит весьма заманчиво.

Офис Газпромбанка в Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Офис Газпромбанка в Новосибирской области

В Бескудниковском районе, между станциями "Селигерская" и "Яхромская", в доме 12 по Коровинскому шоссе появились доступные для покупки коммерческие помещения свободного назначения. Речь идёт о первом этаже нового жилого дома — отличное место с высоким трафиком и хорошей доступностью.

Какие форматы бизнеса подойдут

Вариантов масса: здесь можно открыть уютное семейное кафе, модную кофейню, студию творчества или даже пункт выдачи интернет-заказов. Всё зависит от фантазии и бизнес-идеи.

"Помещения подойдут для реализации самых разных проектов. Торги состоятся 4 июля, а подать заявку можно до 25 июня", — сообщил Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Что внутри

Площади варьируются от 51,2 до 128,8 квадратных метров — можно выбрать под конкретные задачи. Все объекты подключены к основным коммуникациям, а отдельные входы ведут прямо с улицы — важный плюс для работы с клиентами.

Почему это может быть выгодно

  • Новый жилой дом — это постоянный поток потенциальных покупателей.
  • Локация у метро — удобно и для клиентов, и для персонала.
  • Гибкие варианты использования — от стрит-ритейла до сервисных точек.
  • Если вы искали помещение с хорошими условиями и в перспективном районе, возможно, это ваш шанс.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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