В Москве на торги выставили помещения в новостройке — но в них кроется особый потенциал

Хотите открыть своё дело в новостройке рядом с метро? Власти Москвы дают такую возможность — и она выглядит весьма заманчиво.
В Бескудниковском районе, между станциями "Селигерская" и "Яхромская", в доме 12 по Коровинскому шоссе появились доступные для покупки коммерческие помещения свободного назначения. Речь идёт о первом этаже нового жилого дома — отличное место с высоким трафиком и хорошей доступностью.
Вариантов масса: здесь можно открыть уютное семейное кафе, модную кофейню, студию творчества или даже пункт выдачи интернет-заказов. Всё зависит от фантазии и бизнес-идеи.
"Помещения подойдут для реализации самых разных проектов. Торги состоятся 4 июля, а подать заявку можно до 25 июня", — сообщил Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике.
Площади варьируются от 51,2 до 128,8 квадратных метров — можно выбрать под конкретные задачи. Все объекты подключены к основным коммуникациям, а отдельные входы ведут прямо с улицы — важный плюс для работы с клиентами.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?