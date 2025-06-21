Цены на жильё в России тормозят — но застройщики готовят ответ

Рынок недвижимости в России начал "остывать" — цены на жильё больше не растут так стремительно, как раньше. Об этом рассказал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Темп роста цен на жильё в России замедлился. При этом затраты для застройщиков продолжают увеличиваться. Сейчас большинство компаний предлагают различные скидки и программы. Например, специальные условия действуют для участников СВО", — отметил он.
Застройщики стремятся сохранить темпы продаж, несмотря на экономическое давление. Именно поэтому на рынке всё чаще появляются акции, дисконты и персональные предложения. По словам Стасишина, многие застройщики делают упор на лояльность покупателей, чтобы не потерять интерес к новостройкам.
При этом замминистра напомнил: жильё остаётся надёжной инвестицией.
"Если посмотреть в ретроспективе, недвижимость была, есть и будет выгодным вложением. Она не теряет в стоимости — а значит, остаётся привлекательным активом", — пояснил он.
Особенно это актуально в условиях нестабильности — многие россияне по-прежнему рассматривают покупку квартиры как способ сохранить и приумножить капитал.
Форум проходит с 18 по 21 июня под главной темой: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Среди площадок форума: инновационная зона "Территория инноваций" и пространство российских брендов "Покупай российское!". Организатор мероприятия — Фонд "Росконгресс".
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?