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Цены на жильё в России тормозят — но застройщики готовят ответ

1:50
Недвижимость

Рынок недвижимости в России начал "остывать" — цены на жильё больше не растут так стремительно, как раньше. Об этом рассказал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
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"Темп роста цен на жильё в России замедлился. При этом затраты для застройщиков продолжают увеличиваться. Сейчас большинство компаний предлагают различные скидки и программы. Например, специальные условия действуют для участников СВО", — отметил он.

Спрос сохраняется, но предложений всё больше

Застройщики стремятся сохранить темпы продаж, несмотря на экономическое давление. Именно поэтому на рынке всё чаще появляются акции, дисконты и персональные предложения. По словам Стасишина, многие застройщики делают упор на лояльность покупателей, чтобы не потерять интерес к новостройкам.

Недвижимость — по-прежнему крепкий актив

При этом замминистра напомнил: жильё остаётся надёжной инвестицией.

"Если посмотреть в ретроспективе, недвижимость была, есть и будет выгодным вложением. Она не теряет в стоимости — а значит, остаётся привлекательным активом", — пояснил он.

Особенно это актуально в условиях нестабильности — многие россияне по-прежнему рассматривают покупку квартиры как способ сохранить и приумножить капитал.

Что обсуждают на ПМЭФ

Форум проходит с 18 по 21 июня под главной темой: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Среди площадок форума: инновационная зона "Территория инноваций" и пространство российских брендов "Покупай российское!". Организатор мероприятия — Фонд "Росконгресс".

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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