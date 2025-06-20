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Бабушкин трюк с подушкой: как выспаться даже в 40-градусную жару

2:44
Недвижимость

Летом, когда жара бьёт рекорды, даже обычная подушка может превратиться в кошмар. Вместо того чтобы дарить комфорт, она накапливает пот, мешает дышать коже и не даёт уснуть. Но есть простой трюк, которым пользовалась ещё моя бабушка — и он до сих пор работает.

Девушка спит
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит

Не требует кондиционера, не требует особых вложений. Только немного здравого смысла и знание того, как устроена подушка.

Почему подушка мешает спать в жару

Во сне голова и шея выделяют много тепла — и подушка накапливает его в течение всей ночи. Если она сделана из синтетики, тепло не уходит, а наоборот, "запирается" внутри. Добавьте сюда пот, плохую вентиляцию и полиэстеровую наволочку — и получите рецепт бессонной ночи. Подушка становится мокрой, горячей, и вы вынуждены её переворачивать каждые полчаса.

Самое простое, что можно сделать: охладить наволочку. Да-да, просто положите её в полиэтиленовый пакет и на полчаса в холодильник. Не морозилку — холодильник. К тому моменту, когда вы ляжете спать, подушка будет приятно прохладной и поможет быстрее уснуть. Особенно хорошо это работает с натуральными тканями — хлопком или льном. Они дышат, пропускают воздух и не накапливают жару.

Уход, который действительно работает

Постельное бельё нужно не только менять, но и выбирать правильно. Белые или светлые тона, никакой синтетики, максимум натуральности. Наволочки — стирать чаще, лучше с мягкими средствами, которые не забивают волокна. А подушки с синтетическим наполнителем требуют аккуратности: некоторые нельзя стирать вовсе, другие — только вручную и при низкой температуре.

Хорошее решение — дышащий чехол на подушку. Лучше гипоаллергенный, с влагоотводящей технологией. Некоторые из них даже содержат терморегулирующие волокна — отличное решение для жарких месяцев.

Немного ароматерапии — и сон приходит быстрее

Есть и маленькие хитрости для свежести: посыпьте подушку ароматизированным тальком или нанесите пару капель мятного эфирного масла на кусочек ткани рядом. Такой охлаждающий эффект действует моментально и помогает расслабиться. Главное — не наносить масло прямо на наволочку: может остаться пятно.

И наконец, не забывайте о свежем воздухе. Даже короткое проветривание перед сном творит чудеса. После захода солнца откройте окна, дайте теплу выйти — и спать станет легче.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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