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Тёмный пол, мрамор и золото: ванная, от которой невозможно отвести взгляд

2:33
Недвижимость

Иногда интерьерная находка способна остановить взгляд, впечатлить и остаться в памяти надолго. Именно такой эффект производит эта ванная — настоящая эстетическая провокация, в которой каждый элемент выверен до миллиметра.

ванная
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ванная

Никакого стереотипного белого, никаких банальностей: только глубокие тона, мраморные текстуры и тонкий баланс света и тени. Это не просто утилитарное пространство — это целое высказывание о вкусе и стиле.

Мрамор как акцент, тьма как глубина

Главное, что захватывает с первого взгляда, — это сочетание насыщенных тёмных покрытий и эффектной мраморной отделки. Поверхности с характерными прожилками выглядят дорого и вне времени, при этом не перегружая интерьер. А тёмный пол — будь то дерево, керамогранит или текстурированный ламинат — добавляет глубины и камерности. Благодаря такому сочетанию ванная словно уходит вглубь, погружая вас в обволакивающий полумрак и тишину.

Свет, который подчёркивает, а не прячет

Правильное освещение играет ключевую роль. Точечные встраиваемые светильники акцентируют текстуру стен и мебели, а мягкое рассеянное освещение из зоны душа добавляет уюта. Зеркало — круглое, подвесное и без рамы — будто нарушает строгую геометрию, внося плавность и лёгкость. Пространство буквально дышит балансом света и тени.

Мебель, аксессуары и золото без глянца

Подвесной шкаф с чёткими линиями поддерживает идею воздушности, а лаконичный умывальник будто растворяется в интерьере. Все аксессуары сведены к минимуму, но каждое из них — как штрих на холсте: осмысленный и выразительный. Смесители и фурнитура с матовым золотым покрытием выглядят как ювелирные вставки — благородно, но сдержанно. Душевая кабина из прозрачного стекла не нарушает визуальный поток, сохраняя ощущение открытого пространства.

Роскошь, которую можно трогать

За красотой здесь стоит практичность. Поверхности устойчивы к влаге, легко очищаются, свет скорректирован так, чтобы не раздражать, а подчеркивать. Всё служит одной цели: создать пространство, в котором эстетика и комфорт не конкурируют, а поддерживают друг друга. Это не шоурум, а комната, в которую хочется возвращаться — снова и снова.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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