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Быстрый режим стирки — когда он действительно работает, а когда портит всё

2:42
Недвижимость

Быстрый режим в стиральной машине кажется настоящей находкой: за 15–30 минут можно якобы освежить одежду, сэкономить воду и электричество. Но на деле эта функция может обернуться обманом — и для вашего белья, и для самой техники.

Грустная женщина стирает белье
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная женщина стирает белье

Эксперт по бытовой гигиене Маттиа предупреждает: постоянное использование короткой программы ведёт к грязному результату, перерасходу ресурсов и преждевременному износу машины.

Почему короткий цикл — не полноценная стирка

Быстрые программы не рассчитаны на удаление стойких загрязнений или запахов. Они созданы для освежения почти чистых вещей, но никак не для повседневной стирки. За столь короткое время вода едва успевает пройти по ткани, а моющее средство — раствориться. Итог очевиден: бельё пахнет несвежим, на поверхности остаются разводы, а самые грязные участки остаются нетронутыми. В итоге приходится запускать машину повторно, теряя и время, и электроэнергию.

Маттиа подчёркивает: именно при быстром цикле важно не перегружать барабан. В режиме ускоренной стирки вода подаётся в меньшем объёме, а движения барабана становятся менее активными. Если загружать его под завязку, вода и средство не распределяются равномерно. Результат — вещи остаются частично грязными, плохо выполосканными, а на тёмных тканях видны следы от моющего геля. К тому же быстрая программа требует именно жидкого средства: порошок просто не успеет раствориться.

Когда быстрая стирка действительно оправдана

Этот режим стоит включать только тогда, когда одежда почти не загрязнена: если вы надели футболку на час, хотите освежить новую кофту или спешите перед поездкой, пишет forumagricolturasociale.it.

Но есть типы белья, для которых быстрый цикл категорически не подходит. Это нижнее бельё, полотенца, постельное бельё, спортивная и рабочая одежда — всё, что требует глубокой очистки и обеззараживания.

Почему быстрая стирка на самом деле не экономит

Распространённое убеждение — что короткий цикл снижает расход электричества и воды — часто не оправдывается. Если одежду приходится перемывать, потребление только растёт. К тому же в ускоренном режиме двигатель машины работает на пределе мощности, концентрируя усилие, на которое рассчитан полноценный цикл, в сжатые сроки. Это перегружает детали и ускоряет их износ. Ремонт или замена — вопрос времени.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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