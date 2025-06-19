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Зачем на самом деле нужен выдвижной ящик под духовкой: неочевидная функция

1:56
Недвижимость

На многих кухнях этот выдвижной отсек под духовкой пылится с одним-двумя противнями, забытыми с прошлой Пасхи. Но, как ни странно, он задуман совсем не для хранения случайных предметов. У него может быть куда более полезная функция — просто о ней мало кто знает.

Газовая плита с духовкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Газовая плита с духовкой

Секретное назначение, скрытое внизу

Не спешите использовать этот ящик исключительно для хранения форм и листов. В некоторых моделях духовых шкафов это так называемый подогревающий ящик — он аккумулирует остаточное тепло и может выполнять несколько практичных задач:

  • Сохранять еду тёплой перед подачей на стол
  • Подогревать тарелки и блюда, чтобы еда в них не остывала
  • Медленно растапливать масло, шоколад или сыр
  • Создавать тёплую среду для разморозки продуктов

Как узнать, есть ли у вас подогревающий ящик?

Есть простой способ: загляните внутрь. Если вы видите регулятор температуры, дисплей или кнопки, то перед вами не просто отсек, а полноценная подогревающая зона. В современных духовках её часто можно настраивать — выбирать конкретную температуру и даже режим нагрева.

Если же ваш ящик без кнопок и выглядит максимально просто — он, скорее всего, предназначен только для хранения жаропрочной посуды. Чтобы быть уверенным, лучше заглянуть в инструкцию к духовке или поискать характеристики вашей модели в интернете.

Что нельзя туда класть?

Если ящик нагревается, запомните важное правило: никакого пластика, ткани и бумаги. Только жаропрочные материалы — стекло, фарфор, металл. Даже если кажется, что ящик еле тёплый, при долгой работе духовки температура может значительно повыситься.

Сюда не стоит класть:

  • пластиковые контейнеры
  • салфетки или полотенца
  • упаковки с химией или бытовыми средствами

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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