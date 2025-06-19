Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куры на даче: как выбрать породу для яиц и мяса
Уехали в Европу — и подорожали в 10 раз: за что иностранцы обожают советские машины
Нюдовый макияж, который не старит: как выглядеть свежей, а не уставшей
Почему в Европе началась война с туристами? Отдыхающие под прицелом
Выстраиваем режим: 5 шагов к повышению потенции через тренировки
Загадочный череп человека-дракона: что скрывал его генетический материал
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Лазанья без духовки: как приготовить это любимое блюдо всего за 30 минут
На московских улицах ежедневно производятся обходы агентами сыскной полиции, которые задерживают воров и нищих… — писала газета Московский листок 20 июня 1906 года

До свидания, моль: простой и недорогой способ избавиться от вредителей раз и навсегда

2:29
Недвижимость

Моль — один из тех незваных "гостей", появление которых может обернуться настоящим кошмаром. Её личинки незаметно уничтожают ваши запасы круп и портят любимую одежду, а обнаружить их вовремя удаётся не всегда.

Большая восковая моль
Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая восковая моль

К счастью, есть способ, который помогает не просто бороться с молью, но и гарантированно избавиться от яиц — и при этом не потратить ни копейки лишнего.

Первый шаг — ревизия и выброс

Если в кладовке завелась пищевая моль, первым делом необходимо перебрать все запасы: муку, орехи, сухофрукты, крупы и печенье. Даже если упаковка выглядит аккуратно, внутри могут быть личинки — особенно если вы заметили характерные паутинки или слипшиеся фрагменты продуктов. Всё подозрительное — сразу в мусор.

После "расчистки" начинается генеральная уборка. Необходимо пропылесосить все полки и углы, особенно уделяя внимание щелям, крышкам контейнеров и труднодоступным местам. После этого — мытье с добавлением белого уксуса. Он помогает уничтожить оставшиеся яйца и личинки.

Простая профилактика — и никаких сюрпризов

Чтобы моль не вернулась, продукты лучше хранить не в бумажной или мягкой пластиковой упаковке, а в стеклянных банках с плотно закрывающимися крышками или в герметичных контейнерах. Ещё одна эффективная хитрость — поместить купленную крупу или зерно в морозильник на 2-3 дня. Холод уничтожает яйца моли, даже если они не видны глазу.

А вот гардеробная моль боится совсем других вещей — в первую очередь запаха лаванды. Несколько капель эфирного масла на ватный диск или тканевый мешочек с засушенными цветами можно положить в ящик или между вешалками. Аналогичным образом работают мята перечная и цедра апельсина или лимона. Последние, кстати, нужно обновлять каждые 2-3 недели — иначе аромат выветривается.

Что делать с одеждой?

Если вы убираете сезонные вещи, важно постирать их или отправить в химчистку. Вещи, которые особенно привлекают моль (шерсть, кашемир, мех), можно на всякий случай упаковать в герметичные пакеты или даже ненадолго поместить в морозильник.

Не оставляйте в шкафах грязную или влажную одежду — это верный способ "пригласить" вредителей.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона
Красота и стиль
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона Аудио 
Здесь рвёт на части даже сталь: 5 мест, куда не суются подлодки
Наука и техника
Здесь рвёт на части даже сталь: 5 мест, куда не суются подлодки Аудио 
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Наука и техника
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения Аудио 
Популярное
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина

Шесть бензиновых моторов, которые опровергают миф о том, что дизели живут дольше. Один из них ходит больше 500 тысяч км — без капремонта.

Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Перестаньте портить ножницы! Вот единственный правильный способ заточки
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Последние материалы
Запечённые куриные крылышки: как сделать их хрустящими без фритюра
Самые практичные цвета для авто: водители часто недооценивают выбор
От импортозамещения к независимости: Россия создаёт последний ключевой гормон
Мозоль от кроссовок, волдырь от солнца — можно ли их прокалывать
Почему вы просыпаетесь уставшими? Виновата эта ошибка в спальне
Андрей Мерзликин и его жена объединились в тяжёлый для актёра день после слухов о разводе
Прохор Шаляпин пригрозил Виктору Дробышу: вот что он сделает, если продюсер не перестанет его оскорблять
Новая гостиничная стратегия: что будет с завтраками в отелях? Грядут перемены
Выбрал не ту — и стал лучшим клиентом автосервиса: что покупать, если хочешь ездить, а не страдать
Игрушка, которая меняет поведение кошки: владельцы не узнают своих питомцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.