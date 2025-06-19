До свидания, моль: простой и недорогой способ избавиться от вредителей раз и навсегда

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Моль — один из тех незваных "гостей", появление которых может обернуться настоящим кошмаром. Её личинки незаметно уничтожают ваши запасы круп и портят любимую одежду, а обнаружить их вовремя удаётся не всегда.

Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Большая восковая моль

К счастью, есть способ, который помогает не просто бороться с молью, но и гарантированно избавиться от яиц — и при этом не потратить ни копейки лишнего.

Первый шаг — ревизия и выброс

Если в кладовке завелась пищевая моль, первым делом необходимо перебрать все запасы: муку, орехи, сухофрукты, крупы и печенье. Даже если упаковка выглядит аккуратно, внутри могут быть личинки — особенно если вы заметили характерные паутинки или слипшиеся фрагменты продуктов. Всё подозрительное — сразу в мусор.

После "расчистки" начинается генеральная уборка. Необходимо пропылесосить все полки и углы, особенно уделяя внимание щелям, крышкам контейнеров и труднодоступным местам. После этого — мытье с добавлением белого уксуса. Он помогает уничтожить оставшиеся яйца и личинки.

Простая профилактика — и никаких сюрпризов

Чтобы моль не вернулась, продукты лучше хранить не в бумажной или мягкой пластиковой упаковке, а в стеклянных банках с плотно закрывающимися крышками или в герметичных контейнерах. Ещё одна эффективная хитрость — поместить купленную крупу или зерно в морозильник на 2-3 дня. Холод уничтожает яйца моли, даже если они не видны глазу.

А вот гардеробная моль боится совсем других вещей — в первую очередь запаха лаванды. Несколько капель эфирного масла на ватный диск или тканевый мешочек с засушенными цветами можно положить в ящик или между вешалками. Аналогичным образом работают мята перечная и цедра апельсина или лимона. Последние, кстати, нужно обновлять каждые 2-3 недели — иначе аромат выветривается.

Что делать с одеждой?

Если вы убираете сезонные вещи, важно постирать их или отправить в химчистку. Вещи, которые особенно привлекают моль (шерсть, кашемир, мех), можно на всякий случай упаковать в герметичные пакеты или даже ненадолго поместить в морозильник.

Не оставляйте в шкафах грязную или влажную одежду — это верный способ "пригласить" вредителей.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.



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