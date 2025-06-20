Заметят не сразу: куда убрать шкаф и технику, чтобы не мозолили глаз

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы замечали, что при входе в комнату взгляд сразу цепляется за одну или две стены, а на другие вы обращаете внимание позже? Это не случайность, а правило восприятия пространства.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уютная гостиная комната

Дизайнеры называют это явление "слепой зоной" — участок в комнате, на который человек обращает внимание в самую последнюю очередь. Обычно это стена с дверным проёмом и примыкающая к ней боковая поверхность.

Именно в эту зону стоит убирать те предметы, которые важны, но не слишком эстетичны. Вот три вещи, которые идеально подходят для такого размещения.

1. Громоздкий шкаф

Этот предмет мебели редко бывает украшением интерьера, особенно если он большой и функциональный. Чтобы он не портил первое впечатление от комнаты, его лучше поставить туда, где взгляд на него падает не сразу — то есть как раз в "слепую" зону.

2. Бытовая техника

Телевизор, компьютер, холодильник или даже пылесос — всё это важно, но не всегда выглядит стильно. Если есть возможность, лучше расположить технику так, чтобы она не бросалась в глаза при первом взгляде на интерьер.

3. Второстепенный декор

Не каждый элемент украшения должен быть центром внимания. Стены, которые сразу видны при входе, стоит отдать под главные декоративные акценты — картины, зеркала, постеры. А вот мелкий декор вроде полочек с сувенирами, кашпо или рамок лучше отнести в менее заметную часть комнаты.

Это простое зонирование позволяет выстроить визуальный баланс в интерьере и сделать комнату более гармоничной — даже без кардинальных переделок.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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