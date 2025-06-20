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Эти 5 мелочей делают вашу кухню тесной и неуютной — пора прощаться

2:01
Недвижимость

Кухня — это не только место для готовки, но и пространство, где хочется уюта и порядка. Но стоит скопиться лишним вещам, как всё превращается в хаос, а желание стоять у плиты сходит на нет.

Кухонная вытяжка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонная вытяжка

Чтобы вдохнуть в кухню свежесть и освободить место, иногда достаточно просто избавиться от того, что давно уже не приносит пользы. Вот 5 вещей, которые можно смело выкинуть — и станет легче дышать.

1. Пожелтевшие контейнеры и сиротливые крышки

Пластиковые контейнеры — удобная вещь, но только до тех пор, пока они не впитали все запахи холодильника и не стали выглядеть как пережившие войну. Особенно жалко те, у которых давно потерялись крышки — толку от них никакого, а места занимают прилично.

2. Пакетики "на потом"

Порционные сахара, мини-соусы от доставки, крошечные имбирные упаковки из суши-сета — кажется, пригодятся. Но лежат годами, и всё без толку. Лучше один раз собрать всю эту россыпь и просто выбросить.

3. Губки-долгожители

Старые губки порой жалко выкинуть — вдруг ещё пригодятся? Но по факту они только собирают грязь и микробы. Это один из самых бактерицидных предметов на кухне. Если губка выглядит не первой свежести — ей точно пора в ведро.

4. Просроченные специи

Ароматные баночки иногда живут у нас в шкафчике по 5 лет. Но у каждой приправы есть срок годности, и если он вышел, ни аромата, ни вкуса вы уже не получите. Проверьте полки и не держите "пыльные ароматы" из прошлого.

5. Потерявший вид текстиль

Полотенца с пятнами, потертостями и дырками — не экономия, а зря занятое место. Лучше заменить их на свежие и приятные — атмосфера на кухне тут же станет уютнее.

Немного решимости — и кухня снова дышит свободно.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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