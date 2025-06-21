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Никогда не смывайте это в унитаз или раковину: 8 вещей, которые грозят засором и ремонтом

3:22
Недвижимость

Привычка смывать всё подряд — от остатков супа до ватных дисков — может обернуться настоящим кошмаром. Пока вам кажется, что всё "ушло" без следа, внутри труб нарастает липкая пробка, способная однажды остановить всю систему. Вызов сантехника — вопрос времени.

Сантехник устраняет засор в унитазе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сантехник устраняет засор в унитазе

Вот 8 вещей, которые нельзя спускать в канализацию, если вы не хотите остаться без нормального слива.

Кофейная гуща — медленная смерть для труб

  • Кажется, мелкая и безобидная. Но ведёт себя как песок: оседает на стенках, скапливается и затрудняет прохождение воды. Рано или поздно превращается в "цементную пробку". Лучшая участь гущи — мусорное ведро или компост.

Ватные диски, зубная нить и бумажные полотенца

  • Ватные диски и флосс не растворяются в воде — они тянутся, цепляются и "вяжутся" с другим мусором.
  • Бумажные полотенца, хоть и кажутся мягкими, намного плотнее туалетной бумаги — и смывать их нельзя.

Одна "порция" может вызвать закупорку, особенно в старых трубах.

Влажные салфетки, тампоны, прокладки и презервативы

  • В общественных туалетах висят предупреждения — не просто так. Эти предметы не разлагаются, не растворяются и просто застревают.

Результат: засоры, потопы, и если вы живёте не на первом этаже — недовольные соседи.

Таблетки и пластыри: вред трубам и природе

  • Смывая лекарства, вы запускаете их в цикл водоснабжения. Не все вещества удаётся очистить, и они возвращаются в почву, реки и даже питьевую воду.
  • Пластыри — отдельная беда: они пластиковые и липкие, идеально застревают в трубах.

Сдавайте лекарства в аптеки, где принимают просрочку.

Мука — путь к тесту в трубе

  • Мука + вода = клейкая масса. Она разбухает, налипает на стенки, и через пару дней труба перестаёт работать. Даже небольшое количество может стать катализатором засора, если в трубе уже есть налёт или жир.

Жир и масло — липкий капкан

  • Жир не растворяется, а застывает прямо внутри канализации. Он покрывает стенки труб, сужает проход и притягивает к себе весь остальной мусор.

Спасёт только одно: бумажное полотенце. Промокните им посуду перед мытьём.

Огрызки, косточки и семена

  • Фрукты, зернышки, чиа, кукуруза, вишнёвые косточки — всё, что разбухает или не растворяется. Они легко застревают, набухают и мешают воде. Особенно опасны для раковин с измельчителями: те не справятся с косточками.

Просроченные крупы и макароны

  • Они впитывают воду, увеличиваются в размере и превращаются в липкий комок. Особенно опасны рис, картофель и макароны: крахмал делает их липкими и плотными. Добавьте к этому остатки супа — и получите "цемент" в трубе.

Что делать, если ошибка уже произошла

Если вы однажды смыли что-то из списка — не паникуйте. Но если вода стала уходить медленнее, лучше не тянуть и прочистить трубы на ранней стадии. А лучше — запомнить, что унитаз и раковина не мусорка.

Уточнения

Канализа́ция (от слова канал) — технические сооружения и сети трубопроводов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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