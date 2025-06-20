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Не только для бороды: 8 хитростей с пеной для бритья, о которых мало кто знает

3:16
Недвижимость

Если вы считаете, что пена для бритья — это только про утренний уход за щетиной, то вас ждёт сюрприз. На самом деле, это — настоящее многофункциональное средство, которое может спасти в самых неожиданных ситуациях по хозяйству. И не только.

Пена для бритья
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пена для бритья

Берите на заметку — и держите баллончик не в ванной, а в арсенале бытовых хитростей.

Вернёт блеск нержавейке

Хромированные смесители, ручки, раковины и другая техника из нержавеющей стали со временем теряют блеск. Нанесите немного пены на мягкую салфетку из микрофибры, протрите поверхность — и она снова засверкает.

Плюс: после обработки пена образует защитный слой, отталкивающий капли воды и отпечатки пальцев.

Отмывает ванну не хуже спецсредств

Вместо чистящего порошка — просто пена. Выдавите немного на щетку или губку и обработайте стенки ванны, душевой кабины или раковины. Никаких разводов, химического запаха — только чистота.

  • Работает особенно хорошо на эмали и акриле.

Стирает пятна с ковра

Пена для бритья — как сухая химчистка. Нанесите её на пятно, слегка вотрите влажной губкой и оставьте до высыхания. Утром просто пропылесосьте ковёр.

  • Уходит даже след от кофе или сока, если действовать сразу.

Наводит порядок в духовке

Если в духовке появились брызги или капли жира, не спешите за агрессивной химией. Выдавите пену на губку, протрите загрязнения и соберите остатки бумажными полотенцами. Всё - чисто и без запаха.

Чистит украшения без риска

Ювелирку тоже можно освежить пеной. Она мягкая, не царапает и содержит компоненты, которые отлично очищают металл. Просто нанесите на украшение, вотрите пальцами и вытрите насухо.

  • Не используйте щётки — это может повредить глянец и камни.

Устраняет скрип петель

Скрипит дверь? Нанесите чуть-чуть пены на петлю, откройте и закройте дверцу несколько раз, а затем вытрите остатки. Скрипа как не бывало — и без машинного масла.

Смягчает солнечные ожоги

После долгого пребывания на солнце — кожа горит? Пена для бритья спасёт. В её составе — увлажняющие и успокаивающие компоненты, которые снимают раздражение и отёк.

  • Холодная пена с холодильной полки усиливает эффект.

Спасает от запотевания стекла

Надоели запотевшие очки и зеркало после душа? Пена решит и это. Нанесите тонкий слой на стекло, вытрите насухо — и никакого конденсата.

  • Работает даже на зеркалах в ванной или линзах очков в зимнюю погоду.

И напоследок

Пена для бритья — это не только про утреннюю рутину. Это универсальный лайфхак, который справляется с пятнами, налётом, скрипами и даже с ожогами. И всё это — без агрессивной химии, удобно, быстро и часто дешевле специальных средств.

Просто держите флакон в хозяйственном ящике — и удивляйтесь, насколько он полезен.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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