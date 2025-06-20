Масляное пятно на любимой рубашке? Не паникуйте — вот 7 способов стереть его навсегда

Кажется, что жирное пятно на одежде — это приговор. Особенно если прошло уже несколько часов, а ты только что его заметила. Но нет, не спеши прощаться с любимой рубашкой или курткой. На кухне, в аптечке и даже в косметичке найдутся верные помощники, которые справятся с задачей не хуже дорогого пятновыводителя. Рассказываем о 7 проверенных средствах, которые не раз спасали вещи и продолжат это делать.
Посуду отмывает — и с одеждой справится. Это одно из самых эффективных домашних средств от жирных пятен, даже если они уже успели въесться.
Если ткань деликатная — обрабатывай пятно вручную, а после — замочи вещь в тёплой воде с порошком и пятновыводителем на полчаса. Затем стирай по инструкции с ярлыка.
Классика жанра, которая до сих пор работает, особенно если пятно свежее. Всё дело в щелочи, которая эффективно расщепляет жир.
Важно: втирай мыло движениями от края пятна к центру — так жир не расползётся.
Да, тот самый 9%-ный, что стоит в кухонном шкафу. Он обезжиривает не хуже специализированных средств и подходит даже для деликатных тканей вроде бархата и шелка.
Фишка: добавь немного уксуса в воду при полоскании — ткань не только очистится, но и освежится по цвету.
Если пятно только-только появилось, солонка — ваш лучший друг. Быстро засыпай пятно солью и тщательно втирай — жир начнёт уходить на глазах.
Любое сухое средство, которое впитывает жир, пригодится. Особенно удобно для одежды, которую нельзя тереть или мочить.
Совет: выбирай только белую бумагу — чтобы избежать окрашивания ткани.
Старое жирное пятно — сложный случай, но не безнадёжный. Раствор с нашатырём действует быстро и точно.
Подходит для свежих пятен и работает в тандеме с мылом при сложных загрязнениях.
Для усиления эффекта: добавь немного натёртого хозяйственного мыла.
Теперь, когда у тебя под рукой семь простых, но действенных способов борьбы с жирными пятнами, никакая кулинарная авария больше не испортит любимую вещь.
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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