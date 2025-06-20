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Масляное пятно на любимой рубашке? Не паникуйте — вот 7 способов стереть его навсегда

4:07
Недвижимость

Кажется, что жирное пятно на одежде — это приговор. Особенно если прошло уже несколько часов, а ты только что его заметила. Но нет, не спеши прощаться с любимой рубашкой или курткой. На кухне, в аптечке и даже в косметичке найдутся верные помощники, которые справятся с задачей не хуже дорогого пятновыводителя. Рассказываем о 7 проверенных средствах, которые не раз спасали вещи и продолжат это делать.

Девушка с пятном на рубашке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с пятном на рубашке

Жидкость для мытья посуды

Посуду отмывает — и с одеждой справится. Это одно из самых эффективных домашних средств от жирных пятен, даже если они уже успели въесться.

Как использовать

  • Развести средство в горячей воде.
  • Нанести на пятно и оставить на 10-30 минут.
  • Постирать в машинке при максимально допустимой температуре (особенно хорошо работает для хлопка и льна).

Если ткань деликатная — обрабатывай пятно вручную, а после — замочи вещь в тёплой воде с порошком и пятновыводителем на полчаса. Затем стирай по инструкции с ярлыка.

Хозяйственное мыло

Классика жанра, которая до сих пор работает, особенно если пятно свежее. Всё дело в щелочи, которая эффективно расщепляет жир.

Что делать

  • Смочить ткань тёплой водой.
  • Натереть загрязнение мылом (можно щёткой).
  • Оставить на 30 минут.
  • Смыть остатки и постирать вещь.

Важно: втирай мыло движениями от края пятна к центру — так жир не расползётся.

Уксус

Да, тот самый 9%-ный, что стоит в кухонном шкафу. Он обезжиривает не хуже специализированных средств и подходит даже для деликатных тканей вроде бархата и шелка.

Как применять

  • Смешать уксус с водой в пропорции 1:4.
  • Нанести на пятно, оставить на 10 минут.
  • Постирать как обычно.

Фишка: добавь немного уксуса в воду при полоскании — ткань не только очистится, но и освежится по цвету.

Соль — экстренная помощь

Если пятно только-только появилось, солонка — ваш лучший друг. Быстро засыпай пятно солью и тщательно втирай — жир начнёт уходить на глазах.

Для запущенных случаев

  • Смешать соль и крахмал.
  • Добавить лимонный сок до густоты сметаны.
  • Нанести, дать высохнуть и протереть губкой.

Тальк, мел или зубной порошок

Любое сухое средство, которое впитывает жир, пригодится. Особенно удобно для одежды, которую нельзя тереть или мочить.

Инструкция

  • Посыпать пятно.
  • Сверху положить лист белой бумаги и придавить чем-нибудь тяжёлым.
  • Оставить на ночь.
  • С утра — в стирку.

Совет: выбирай только белую бумагу — чтобы избежать окрашивания ткани.

Нашатырный спирт

Старое жирное пятно — сложный случай, но не безнадёжный. Раствор с нашатырём действует быстро и точно.

Как применять

  • 1 ч. л. нашатыря + 1 ч. л. моющего средства на стакан тёплой воды.
  • Смочить ватный диск, протереть пятно.
  • Приложить белую ткань и прогладить утюгом.
  • Постирать как обычно.

Сода — просто и эффективно

Подходит для свежих пятен и работает в тандеме с мылом при сложных загрязнениях.

Простой способ

  • Сделать кашицу из воды и соды.
  • Втереть в пятно, оставить на 30 минут.
  • Удалить и отправить вещь в стирку.

Для усиления эффекта: добавь немного натёртого хозяйственного мыла.

Что стоит запомнить

  • Всегда проверяй реакцию ткани на средство — особенно если оно агрессивное.
  • Деликатные материалы требуют деликатного подхода.
  • Чем свежее пятно — тем выше шанс, что оно исчезнет бесследно.

Теперь, когда у тебя под рукой семь простых, но действенных способов борьбы с жирными пятнами, никакая кулинарная авария больше не испортит любимую вещь.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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