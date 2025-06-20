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Они лезут в ванную и прячутся в темноте: как избавиться от мокриц раз и навсегда

4:27
Недвижимость

Вы замечали мелких "панцирников", что шустро пробегают по полу в ванной или прячутся за плинтусом на кухне? Это мокрицы — не самые приятные, но весьма живучие гости, обожающие влажные закоулки дома. Появляются внезапно, размножаются быстро и могут добраться даже до вашей еды или цветов на подоконнике.

Мокрица в ванной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мокрица в ванной

Разберёмся, откуда берутся мокрицы, почему выбирают именно ваш дом и как избавиться от них раз и навсегда.

Почему в доме появляются мокрицы

Мокрицы — не насекомые, а ракообразные из отряда равноногих. В природе они играют полезную роль: поедают гниющие листья и другие растительные остатки. Но в квартире превращаются в назойливых вредителей.

Когда на улице становится жарко и сухо, мокрицы мигрируют в дома, где есть сырость и укрытия. Основные пути проникновения:

  • Через открытые окна и двер.
  • По вентиляции и водопроводным трубам.
  • Из подвалов и щелей в стенах.
  • Вместе с землёй из магазина при пересадке комнатных растений.

Их привлекают влажные уголки, мусорные ведра, гниющая еда и переувлажнённая земля в цветочных горшках. При недостатке еды они начинают портить растения, грызть бумагу и даже обои.

Где они прячутся

Чаще всего мокриц можно встретить:

  • Под ванной и раковиной.
  • В швах между плитками.
  • За плинтусами и в щелях пола.
  • В комнатах с постоянной влажностью или протекающей сантехникой.
  • На полках и в шкафах с деревянными поверхностями.

Колонии мокриц отлично чувствуют себя там, где плесень, грибок и повышенная влажность. Самки носят яйца (до 90 штук!) в водяных капсулах на брюшке, а живут до двух лет — поэтому ждать, что они уйдут сами, бессмысленно.

Вредны ли мокрицы для человека

К счастью, для здоровья человека мокрицы не опасны. Они не кусаются и не переносят инфекции. Но ощущение, что кто-то с панцирем ползает по ванной, может сильно испортить настроение. Особенно если они пробрались в постель или в пакет с крупой.

Как избавиться от мокриц: 4 простых способа

Уборка и пылесос

  • Первым делом — пропылесосьте места скопления. Используйте насадки, чтобы дотянуться до углов, плинтусов и трещин. После уборки мешок или контейнер с мокрицами сразу вынесите из дома. Регулярно мойте полы, чините протечки и проветривайте комнаты.

Устраняем сырость и заделываем щели

  • Мокрицы терпеть не могут сухость. Установите вытяжки, осушители, включите обогреватели. Закройте все щели с помощью герметика — в полу, за плинтусами и возле труб. Дополнительно можно посыпать пол солью — она впитает влагу и отпугнёт вредителей.

Репелленты и народные средства

  • Протрите поверхности раствором с белизной: 10 мл на 1 литр воды.
  • Насыпьте под раковину сухой табак.
  • Сделайте настой из табачной пыли (1 ст. л. на 1 л воды) и распыляйте в местах скопления.
  • Смесь табака, красного перца и соды быстро обезвоживает тело мокриц и уничтожает их.

Повторяйте процедуры несколько дней — запах должен держаться в воздухе.

Ловушки из подручных средств

  • Намочите веник, оставьте на ночь в углу. Утром мокрицы окажутся внутри — вынесите их на улицу.
  • Картошка тоже подойдёт: сделайте отверстия в сыром клубне, разложите по углам. Влажная середина привлечёт вредителей. Через пару дней выбросьте картофель.

Если всё это не сработало — используйте инсектициды. После обработки закройте комнату на пару дней, потом уберите погибших мокриц, вымойте всё и хорошо проветрите.

Как не допустить возвращения

Главное правило — сухость и чистота. Регулярная уборка, исправная сантехника, вентиляция и минимум мусора — и мокрицам не останется ни шанса. А если они всё-таки пробрались — действуйте быстро. Чем раньше начнёте, тем меньше придётся бороться с целой колонией.

Уточнения

Мокри́цы (лат. Oniscidea) — подотряд ракообразных из отряда равноногих (Isopoda) раков.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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