Они лезут в ванную и прячутся в темноте: как избавиться от мокриц раз и навсегда

Вы замечали мелких "панцирников", что шустро пробегают по полу в ванной или прячутся за плинтусом на кухне? Это мокрицы — не самые приятные, но весьма живучие гости, обожающие влажные закоулки дома. Появляются внезапно, размножаются быстро и могут добраться даже до вашей еды или цветов на подоконнике.
Разберёмся, откуда берутся мокрицы, почему выбирают именно ваш дом и как избавиться от них раз и навсегда.
Мокрицы — не насекомые, а ракообразные из отряда равноногих. В природе они играют полезную роль: поедают гниющие листья и другие растительные остатки. Но в квартире превращаются в назойливых вредителей.
Когда на улице становится жарко и сухо, мокрицы мигрируют в дома, где есть сырость и укрытия. Основные пути проникновения:
Их привлекают влажные уголки, мусорные ведра, гниющая еда и переувлажнённая земля в цветочных горшках. При недостатке еды они начинают портить растения, грызть бумагу и даже обои.
Чаще всего мокриц можно встретить:
Колонии мокриц отлично чувствуют себя там, где плесень, грибок и повышенная влажность. Самки носят яйца (до 90 штук!) в водяных капсулах на брюшке, а живут до двух лет — поэтому ждать, что они уйдут сами, бессмысленно.
К счастью, для здоровья человека мокрицы не опасны. Они не кусаются и не переносят инфекции. Но ощущение, что кто-то с панцирем ползает по ванной, может сильно испортить настроение. Особенно если они пробрались в постель или в пакет с крупой.
Повторяйте процедуры несколько дней — запах должен держаться в воздухе.
Если всё это не сработало — используйте инсектициды. После обработки закройте комнату на пару дней, потом уберите погибших мокриц, вымойте всё и хорошо проветрите.
Главное правило — сухость и чистота. Регулярная уборка, исправная сантехника, вентиляция и минимум мусора — и мокрицам не останется ни шанса. А если они всё-таки пробрались — действуйте быстро. Чем раньше начнёте, тем меньше придётся бороться с целой колонией.
Мокри́цы (лат. Oniscidea) — подотряд ракообразных из отряда равноногих (Isopoda) раков.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?