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Лоджия или балкон: один из них даст больше свободы

2:29
Недвижимость

Многие уверены: балкон и лоджия — почти одно и то же. Но стоит только вникнуть в детали, и становится ясно: различия не только конструктивные, но и юридические. А значит, и использовать их можно по-разному.

Балкон
Фото: https://commons.wikimedia.org by Frankie Fouganthin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балкон

Главное отличие — в расположении

Балкон выступает за пределы фасада и крепится на плиту или балки. Это словно выступающая платформа с перилами. Лоджия же встроена в здание, огорожена стенами как минимум с двух сторон и не выходит за контур дома.

Размер — не главное, но важное

Лоджии чаще просторнее: они не висят на фасаде, а стоят на общей плите. Это позволяет размещать мебель, делать рабочие зоны или складывать крупные вещи. Балконы же из-за ограниченной несущей способности не рассчитаны на такие нагрузки.

Возможности перепланировки: у кого больше свободы

Балкон можно застеклить, но любые изменения нужно согласовывать. А в некоторых случаях — и вовсе забыть о переделке (например, если дом — памятник архитектуры). С лоджиями ситуация чуть лучше: утепление и застекление допустимы, а раньше их даже объединяли с комнатами. Сейчас это запрещено — из-за риска образования конденсата и плесени.

Балкон: плюсы и минусы

Плюсы:

  • Выход на свежий воздух, солнечные ванны, проветривание вещей.
  • Панорамный вид и максимум света при остеклении.
  • Прямой поток воздуха при проветривании.

Минусы:

  • Низкая грузоподъемность.
  • Ограничения по утеплению.
  • Теплопотери и сквозняки.
  • Вопросы к дизайну — особенно в домах с единым фасадом.
  • Опасность для детей и животных.

Лоджия: за что её ценят

Плюсы:

  • Больше пространства.
  • Допустимо утепление и даже установка автономного отопления.
  • Безопаснее для детей и питомцев.
  • Лучше защищена от ветра и осадков.
  • Остекление дешевле и проще.

Минус:

  • Меньше солнечного света в примыкающей комнате, особенно на северной стороне.

Что выбрать

Выбор зависит от климата, площади квартиры и личных приоритетов. Лоджия — лучший выбор для холодных регионов и небольших квартир. Балкон подойдёт тем, кто мечтает о панорамном виде, большом количестве света и свежем воздухе — особенно в южных широтах.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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