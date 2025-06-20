Лоджия или балкон: один из них даст больше свободы

Многие уверены: балкон и лоджия — почти одно и то же. Но стоит только вникнуть в детали, и становится ясно: различия не только конструктивные, но и юридические. А значит, и использовать их можно по-разному.
Балкон выступает за пределы фасада и крепится на плиту или балки. Это словно выступающая платформа с перилами. Лоджия же встроена в здание, огорожена стенами как минимум с двух сторон и не выходит за контур дома.
Лоджии чаще просторнее: они не висят на фасаде, а стоят на общей плите. Это позволяет размещать мебель, делать рабочие зоны или складывать крупные вещи. Балконы же из-за ограниченной несущей способности не рассчитаны на такие нагрузки.
Балкон можно застеклить, но любые изменения нужно согласовывать. А в некоторых случаях — и вовсе забыть о переделке (например, если дом — памятник архитектуры). С лоджиями ситуация чуть лучше: утепление и застекление допустимы, а раньше их даже объединяли с комнатами. Сейчас это запрещено — из-за риска образования конденсата и плесени.
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Минусы:
Плюсы:
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Выбор зависит от климата, площади квартиры и личных приоритетов. Лоджия — лучший выбор для холодных регионов и небольших квартир. Балкон подойдёт тем, кто мечтает о панорамном виде, большом количестве света и свежем воздухе — особенно в южных широтах.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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