Красный цвет в интерьере: один неверный шаг — и всё испорчено

Хотите, чтобы интерьер заиграл новыми красками, но не выглядел чересчур дерзко? Красный цвет может стать стильным акцентом, если знать, как и с чем его сочетать. Разбираемся, как "приручить" этот сложный, но эффектный оттенок.
Красный отлично уживается с белым, серым и чёрным:
Бежевый — мягкий и универсальный фон, на котором красные акценты смотрятся особенно ярко. Хорошо подходит для мебели, стен, текстиля. Главное — сохранить баланс: красный оживляет, но не должен доминировать.
Сочетание красного и синего строится на контрасте. Чтобы они не "соревновались", один цвет выбирается как основной, другой — как акцент. Отлично работает схема 60/30/10 с нейтральной базой, добавочным синим и красным акцентом.
Идеи из природы — клубника с листьями, гранат на ветке, оливки с вином — подсказывают удачные сочетания красного и зелёного. Лучше использовать один цвет как доминирующий, другой — для деталей.
Оранжевый и красный — смежные в круге Иттена. Да, это яркая пара, но если их разбавить белым, бежевым или серым, получится уютный, "солнечный" интерьер. Секрет — приглушённые, сложные оттенки.
Если боитесь переборщить — добавьте красный в деталях: подушки, пледы, вазоны, ковры. Для минималистичных интерьеров это может быть единственным ярким акцентом, а в пёстрых — гармоничное дополнение.
Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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