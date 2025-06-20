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Красный цвет в интерьере: один неверный шаг — и всё испорчено

Недвижимость

Хотите, чтобы интерьер заиграл новыми красками, но не выглядел чересчур дерзко? Красный цвет может стать стильным акцентом, если знать, как и с чем его сочетать. Разбираемся, как "приручить" этот сложный, но эффектный оттенок.

Стул в интерьере квартиры
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул в интерьере квартиры

Универсальные союзники: ахроматы

Красный отлично уживается с белым, серым и чёрным:

  • Белый — добавит света, воздуха, визуально расширит пространство.
  • Чёрный — сделает интерьер камерным и контрастным, но важна умеренность.
  • Серый — идеальная база. Его тон можно подобрать в зависимости от температуры компаньона — тёплый к терракотовому, холодный к винному.

Уют без скуки: бежевый

Бежевый — мягкий и универсальный фон, на котором красные акценты смотрятся особенно ярко. Хорошо подходит для мебели, стен, текстиля. Главное — сохранить баланс: красный оживляет, но не должен доминировать.

Синий: проверенная классика

Сочетание красного и синего строится на контрасте. Чтобы они не "соревновались", один цвет выбирается как основной, другой — как акцент. Отлично работает схема 60/30/10 с нейтральной базой, добавочным синим и красным акцентом.

Природные пары: зелёный

Идеи из природы — клубника с листьями, гранат на ветке, оливки с вином — подсказывают удачные сочетания красного и зелёного. Лучше использовать один цвет как доминирующий, другой — для деталей.

Смелое соседство: оранжевый

Оранжевый и красный — смежные в круге Иттена. Да, это яркая пара, но если их разбавить белым, бежевым или серым, получится уютный, "солнечный" интерьер. Секрет — приглушённые, сложные оттенки.

Где красному самое место

  • Кухня — идеальна для экспериментов: красный гарнитур, фартук или текстиль пробуждают аппетит.
  • Ванная и прихожая — безопасные зоны для ярких стен, фасадов или плитки.
  • Гостиная — подойдёт эффектный диван, кресло, столик. Главное — нейтральный фон.
  • Спальня и детская — здесь красный должен быть осторожным акцентом. Лучше выбирать глубокие или приглушённые тона.

Тонкие штрихи

Если боитесь переборщить — добавьте красный в деталях: подушки, пледы, вазоны, ковры. Для минималистичных интерьеров это может быть единственным ярким акцентом, а в пёстрых — гармоничное дополнение.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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