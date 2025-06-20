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Как ускорить продажу квартиры: секреты, которые скрывают агенты

1:30
Недвижимость

Покупатели сегодня разбалованы выбором — на одного покупателя приходится десятки квартир. Но есть проверенные способы привлечь внимание именно к вашей.

Страхование
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страхование

Фотографии — как билет на просмотр

Никаких темных снимков и засвеченных окон! Идеальный момент — вторая половина дня при естественном свете. Используйте широкоугольный объектив и покажите только мебель (никаких зубных щеток и тапочек!). Обязательно добавьте вид из окна, фасад дома и подъезд. Минимум 10 фото для однушки, 12-20 — для просторного жилья.

Объявление, которое читают до конца

Описание должно быть не только честным, но и выгодным. Упомяните светлый ремонт, удобную планировку, приятный вид.

Цена без завышений

Собственная квартира всегда кажется дороже — это нормально. Но рынок не про эмоции.

Уют — да, личное — нет

Пыль, белье, детские рисунки — всё это отправляется в коробку. Пространство должно напоминать гостиничный номер.

Пусть почувствует: "это моё"

Встретьте у подъезда, расскажите о районе. Дайте ключи: "Открывайте". Этот жест создаёт эмоциональную связь.

Бумаги — наготове

Юридическая прозрачность важна: никаких спорных историй или недопониманий в документах. Заранее соберите все справки и выписки — это снимет лишние вопросы.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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