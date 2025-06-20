Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сандра О стала настоящим доктором: звезда Анатомии страсти получила почётную степень
Лишний вес исчезает на глазах: 3 вещи, которые нужно сделать до 9 утра, если вы хотите похудеть
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Металл, который тает в руке, оказался ключом к новым технологиям
Хотите действительно вкусный рис? Используйте этот трюк с полотенцем — повара знают секрет
Муравьи рассеются, как дым: как борная кислота убивает колонии в вашем саду
Мезотерапия: пять мифов, которые мешают вам попробовать эту эффективную процедуру
Мексика в четвертьфинале Золотого кубка: как дубль Монтеса изменил игру
Сухопутный путь в Крым: новые маршруты связывают регионы

Построили не там — и поплатились: чем обернулась застройка в Сочи

1:49
Недвижимость

Звучит невероятно, но факт: застройщики в Сочи должны выплатить государству более 6 миллиардов рублей. Причина — строительство жилых комплексов на землях, предназначенных для сельского хозяйства.

сочи
Фото: flickr.com by John Morn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сочи

Земли — не для жилья

Суть дела проста, но поразительна. В Адлерском районе были возведены многоквартирные дома на сельхозземлях. Что особенно важно — разрешения на смену назначения участков не было. Это грубое нарушение не только градостроительных, но и экологических норм.

Миллиарды — за ущерб природе

Решением Горячеключевского городского суда с пяти предпринимателей взыскано:

  • 4,25 млрд рублей — как компенсация общего экологического ущерба.
  • 1,99 млрд рублей — отдельно за вред, нанесённый почвам.
  • Плюс ещё 900 тысяч рублей госпошлины и 450 тысяч рублей за судебную экспертизу.

Все суммы пойдут в доход государства.

"Решением суда солидарно взыскано 4 246 905 000 рублей. В счет возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды — 1 997 860 097 рублей", — сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Кто под ударом

Помимо застройщиков, иск был направлен также к:

  • Администрации города Сочи.
  • Региональному управлению Росимущества (Краснодарский край и Адыгея).

Такая мера — не только восстановление справедливости, но и сигнал другим: за вмешательство в экологию и незаконную застройку придётся отвечать по всей строгости закона.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Домашние животные
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин Аудио 
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Шансы нулевые?: музыкальный критик Соседов заявил, что Шаман не победит на Интервидении
Российский шоу-бизнес
Шансы нулевые?: музыкальный критик Соседов заявил, что Шаман не победит на Интервидении Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Последние материалы
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Металл, который тает в руке, оказался ключом к новым технологиям
Хотите действительно вкусный рис? Используйте этот трюк с полотенцем — повара знают секрет
Муравьи рассеются, как дым: как борная кислота убивает колонии в вашем саду
Мезотерапия: пять мифов, которые мешают вам попробовать эту эффективную процедуру
Построили не там — и поплатились: чем обернулась застройка в Сочи
Мексика в четвертьфинале Золотого кубка: как дубль Монтеса изменил игру
Сухопутный путь в Крым: новые маршруты связывают регионы
Проверены временем: 5 автомобилей, которые не знают коррозии
Как акции этой малоизвестной компании увеличились в цене в четыре раза за неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.