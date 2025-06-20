Построили не там — и поплатились: чем обернулась застройка в Сочи

Звучит невероятно, но факт: застройщики в Сочи должны выплатить государству более 6 миллиардов рублей. Причина — строительство жилых комплексов на землях, предназначенных для сельского хозяйства.
Суть дела проста, но поразительна. В Адлерском районе были возведены многоквартирные дома на сельхозземлях. Что особенно важно — разрешения на смену назначения участков не было. Это грубое нарушение не только градостроительных, но и экологических норм.
Решением Горячеключевского городского суда с пяти предпринимателей взыскано:
Все суммы пойдут в доход государства.
"Решением суда солидарно взыскано 4 246 905 000 рублей. В счет возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды — 1 997 860 097 рублей", — сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.
Помимо застройщиков, иск был направлен также к:
Такая мера — не только восстановление справедливости, но и сигнал другим: за вмешательство в экологию и незаконную застройку придётся отвечать по всей строгости закона.
Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.