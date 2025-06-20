Построили не там — и поплатились: чем обернулась застройка в Сочи

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Звучит невероятно, но факт: застройщики в Сочи должны выплатить государству более 6 миллиардов рублей. Причина — строительство жилых комплексов на землях, предназначенных для сельского хозяйства.

Фото: flickr.com by John Morn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сочи

Земли — не для жилья

Суть дела проста, но поразительна. В Адлерском районе были возведены многоквартирные дома на сельхозземлях. Что особенно важно — разрешения на смену назначения участков не было. Это грубое нарушение не только градостроительных, но и экологических норм.

Миллиарды — за ущерб природе

Решением Горячеключевского городского суда с пяти предпринимателей взыскано:

4,25 млрд рублей — как компенсация общего экологического ущерба.

1,99 млрд рублей — отдельно за вред, нанесённый почвам.

Плюс ещё 900 тысяч рублей госпошлины и 450 тысяч рублей за судебную экспертизу.

Все суммы пойдут в доход государства.

"Решением суда солидарно взыскано 4 246 905 000 рублей. В счет возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды — 1 997 860 097 рублей", — сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Кто под ударом

Помимо застройщиков, иск был направлен также к:

Администрации города Сочи .

. Региональному управлению Росимущества (Краснодарский край и Адыгея).

Такая мера — не только восстановление справедливости, но и сигнал другим: за вмешательство в экологию и незаконную застройку придётся отвечать по всей строгости закона.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



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