Землю отдают даром, но с условием — зачем застройщики рвутся в Вологодскую область

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На полях Петербургского международного экономического форума подписано соглашение, которое обещает существенные перемены для Вологды и Череповца. Крупнейший российский девелопер — группа компаний "Эталон" — планирует вложить почти 20 миллиардов рублей в строительство современных жилых комплексов в этих городах.

Фото: flickr.com by Билл Джейкобус, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Строители автострады готовят бетонную форму для заливки бетона

Но есть важная деталь: 10% всех квартир застройщик обязуется передать в собственность региону и муниципалитетам.

"Создаём условия, чтобы вологжане оставались на родной земле, работали, создавали семьи", — отметил губернатор Георгий Филимонов.

Инициатор соглашения — именно он. Ранее по его предложению был принят закон, предоставляющий застройщикам участки без проведения торгов, по схеме, аналогичной масштабным адресным инвестиционным проектам. Главное условие — передача части жилья в фонд региона. Это станет серьёзной поддержкой для малообеспеченных граждан и сотрудников бюджетной сферы.

Где и когда появятся новые дома

Строительство охватит два крупнейших города региона — Вологду и Череповец. Проект рассчитан до 2040 года. Помимо жилья, девелопер заявляет о создании доступной, комфортной городской среды.

"Регион демонстрирует высокую динамику: третье место в стране по росту инвестиций и 13-е — по промышленному производству. А вот по вводу жилья — пока в середине рейтинга. Мы видим в этом огромный потенциал", — подчеркнул президент ГК "Эталон" Михаил Бузулуцкий.

Что ещё происходит на форуме

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит под девизом "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Помимо деловых соглашений, в программе — форумы МСП, креативных индустрий, "День будущего", урбан-хаб, а также культурные события и спортивные игры.

Уточнения

Деве́лопмент (также деве́лопмент недви́жимости, деве́лопинг; от англ. real estate development "совершенствование, развитие недвижимости") — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.



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