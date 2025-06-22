Где аренда квартир подешевела? Топ-3 города с падением цен на жильё

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России спрос на долгосрочную аренду квартир увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметный рост наблюдался в таких городах, как Владивосток, Барнаул, Грозный, Улан-Удэ, Волгоград и Калининград. При этом предложение на рынке аренды выросло более чем на треть (36%), а сегмент студий увеличился на 49%. Тем не менее, самыми популярными остаются однокомнатные квартиры, которые составляют 46% всех объявлений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натяжной потолок в квартире

Эти данные предоставлены исследованием сервиса "Авито Недвижимость".

Интересно, что, несмотря на преобладание однокомнатных квартир, спрос на трёхкомнатные объекты вырос на 14% за год.

Активность арендаторов выросла в 37 из 44 городов, охваченных исследованием. Наиболее значительные изменения произошли во Владивостоке (47%), Барнауле (21%) и Грозном (19%), сообщает Газета.Ru.

Стоимость аренды снизилась только в трёх городах: Сочи (-8%), Томске (-7%) и Москве (-3%).

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.