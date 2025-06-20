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Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз

2:18
Недвижимость

Иногда кажется логичным отключить всё от сети — и безопаснее, и экономия на электричестве. Но есть техника, которую нельзя отключать, даже если очень хочется. Эти устройства могут не только выйти из строя, но и создать вам немало проблем.

Розетка с вилкой
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розетка с вилкой
  • Холодильник. Это не просто бытовой прибор, а система хранения продуктов, от которой зависит здоровье семьи. Если вы выключите его, не опустошив предварительно, начнётся размораживание запасов. Замороженное мясо, полуфабрикаты и овощи теряют свойства, а иногда становятся опасными для употребления. Даже если речь идёт о часах, последствия могут быть серьёзными. Так что лучше не экспериментировать.
  • Wi-Fi роутер. Казалось бы, зачем он ночью? Но в эпоху "умных" домов интернет — это нервная система всего жилья. Умные лампы, камеры, сигнализации, дверные звонки, голосовые помощники — всё перестаёт работать без доступа к сети. К тому же, при отключении роутера вы теряете настройки и можете столкнуться с долгой перезагрузкой в самый неподходящий момент.
  • Устройства, которые живут в фоновом режиме. Например, ТВ-приставки или обновляющиеся системы "умного" дома. Они могут загружать критические обновления по ночам, когда вы их не трогаете. Если вы решите отключить их от питания, велик риск "разбудить" устройство с ошибкой или сбоями. Результат — потеря времени и, возможно, данных.
  • Некоторые зарядные станции. Если у вас дома есть зарядная платформа для смартфона, часов или наушников, лучше не отключать её, особенно если она отвечает ещё и за ночной режим — например, будильник или синхронизацию. Утро может начаться не с кофе, а с мата.
  • Система сигнализации. Пожалуй, самый очевидный пункт. Но многие отключают её на ночь, полагаясь на "мы же дома". Это опасное заблуждение. Современные системы отслеживают не только движение, но и утечку газа, дыма, воды. Их выключение — лишение себя защиты.

Уточнения

Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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