Унитаз — одна из самых требовательных к уходу зон в доме. И дело не только в эстетике. Грязь и накипь могут быть источником неприятного запаха и рассадником опасных бактерий. Но бороться с этим можно легко — без дорогостоящих средств и жёсткой химии.
Он появляется незаметно, но быстро становится проблемой. Пренебрегать чисткой нельзя: запах из туалета может распространяться по всей квартире. Но есть способ, который под силу каждому — домашняя паста, проверенная временем и эффективностью.
Эта смесь творит чудеса и не уступает магазинным средствам — и при этом полностью безопасна для здоровья и окружающей среды.
Ингредиенты:
Как применять:
Смешайте ингредиенты до состояния густой пасты. Нанесите её на внутреннюю часть унитаза. Оставьте на полчаса, затем пройдитесь щёткой. Всё - без усилий, без запаха химии, и с блестящим результатом.
Почему это работает:
Даже если уборка — не ваша любимая часть быта, результат этой простой процедуры точно вдохновит на регулярность. Унитаз снова будет выглядеть так, как будто его только что установили — чистым, блестящим и без запаха.
Известь (материал) — материал, получаемый обжигом карбонатных горных пород (известняков, мела — СаСО3), состоящий в основном из СаО и MgO.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.