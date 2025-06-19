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Унитаз блестит, как в отеле: смесь из кухни, которая смывает всё лишнее

1:45
Недвижимость

Унитаз — одна из самых требовательных к уходу зон в доме. И дело не только в эстетике. Грязь и накипь могут быть источником неприятного запаха и рассадником опасных бактерий. Но бороться с этим можно легко — без дорогостоящих средств и жёсткой химии.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Враг №1 — известковый налёт

Он появляется незаметно, но быстро становится проблемой. Пренебрегать чисткой нельзя: запах из туалета может распространяться по всей квартире. Но есть способ, который под силу каждому — домашняя паста, проверенная временем и эффективностью.

Чистота по-домашнему: простой рецепт

Эта смесь творит чудеса и не уступает магазинным средствам — и при этом полностью безопасна для здоровья и окружающей среды.

Ингредиенты:

  • 1 ст. ложка пищевой соды
  • 2 ст. ложки стирального порошка
  • 2 ст. ложки уксуса
  • сок одного лимона

Как применять:

Смешайте ингредиенты до состояния густой пасты. Нанесите её на внутреннюю часть унитаза. Оставьте на полчаса, затем пройдитесь щёткой. Всё - без усилий, без запаха химии, и с блестящим результатом.

Почему это работает:

  • Сода смягчает воду и устраняет запах
  • Порошок справляется с органическими загрязнениями
  • Уксус расщепляет известковый налёт
  • Лимон дезинфицирует и оставляет свежий аромат

Даже если уборка — не ваша любимая часть быта, результат этой простой процедуры точно вдохновит на регулярность. Унитаз снова будет выглядеть так, как будто его только что установили — чистым, блестящим и без запаха.

Уточнения

Известь (материал) — материал, получаемый обжигом карбонатных горных пород (известняков, мела — СаСО3), состоящий в основном из СаО и MgO.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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