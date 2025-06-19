Чистое бельё, грязный эффект: что вы не знали о сушке на воздухе

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда температура растёт, так хочется повесить простыни под солнцем — пусть пахнут летом. Но если кто-то в семье страдает от сезонной аллергии, такая привычка может обернуться кошмаром: пыльца с улицы мигрирует в дом и поселяется прямо на вашем постельном белье.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Gäbler, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сушка белья

Пыльца цепляется за всё

По словам аллерголога Деборы Грейсон, ткань, высушенная на улице, действует как ловушка для пыльцы:

"Когда вы приносите её в дом, частицы оседают на мебели, коврах и особенно на простынях, вызывая насморк, зуд глаз и бесконечное чихание".

Как сушить и не страдать

Если аллергия — ваш нежеланный гость, лучше отказаться от сушки на улице. Вместо этого используйте сушилку или сушите в помещении. Да, придётся немного потратиться, но здоровье дороже.

Если же всё-таки не хочется отказываться от аромата ветра — вывешивайте бельё на улице рано утром и убирайте до полудня. Так вы снизите уровень контакта с пыльцой.

Что ещё поможет защититься

Держите окна закрытыми в пиковые часы — утром и вечером.

Надевайте очки, защищающие глаза от пыли и пыльцы.

Наносите вазелин у крыльев носа — он задержит часть аллергенов.

После прогулки обязательно мойте волосы и лицо.

По показаниям врача принимайте антигистаминные препараты.

Как объясняет врач Хелен Эванс-Хауэллс, самые тяжёлые дни для аллергиков — ветреные и грозовые. В такие моменты пыльца активно циркулирует в воздухе, проникая в дыхательные пути.

Уточнения

Нижняя оде́жда ни́жнее бельё, бельё нате́льное, арх. испо́днее — одежда, надеваемая непосредственно на тело человека и предназначенная для создания благоприятных гигиенических условий.



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