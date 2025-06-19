Эта тряпка знает больше о порядке, чем большинство людей

Её голос был узнаваем, её взгляд — строг, а советы — беспощадно практичны. Ким Вудберн, героиня британского шоу "Насколько чисто в вашем доме?", ушла из жизни в 83 года, оставив после себя не только тысячи сверкающих кухонь, но и настоящую философию чистоты.
Вот несколько главных уроков от королевы уборки, которые всё ещё работают — даже если вы не фанат швабры и соды.
Ким наотрез отказывалась от агрессивной химии. Её выбор — пищевая сода и белый уксус. Они, по её мнению, не только очищают лучше всяких флаконов с кислотой, но ещё и щадят кожу и мебель. Минимализм и безопасность — залог уюта.
В одном из интервью она сказала:
"Ваш дом не превратится в мусорку, если вы будете просто убирать понемногу, но регулярно".
Если не получается выделить полноценный день на уборку — просто "делайте это походу".
Один из главных принципов Вудберн: на кухне грязь не живёт. Мусор убрали, поверхность протёрли, остатки еды сразу выкинули. Раз в два месяца — генеральная ревизия холодильника: "тёплая вода плюс сода". Всё просто, но если затянуть — готовьтесь к мухам. Или к худшему.
Обычная сухая пыль вытирается плохо — она просто перемещается. А вот влажная перьевая тряпка собирает всё подчистую. После уборки — дайте ей высохнуть и вытряхните подальше от дома.
Ким не любила вечеринки.
"Толпа грязных побирушек", — говорила она с присущей прямотой. Но если вы решитесь — предупредите всех заранее: "Люблю тебя, но если не уважаешь мои правила — не приходи".
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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