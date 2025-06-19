Wi-Fi тонет в бетоне: один трюк превращает квартиру в зону покрытия

Wi-Fi сегодня — как вода и электричество. Он есть почти в каждом доме, но это вовсе не значит, что сигнал будет ловиться в ванной или на втором этаже. Там он почему-то пропадает в самый нужный момент — как назло, когда вы работаете или смотрите сериал.
Никаких инженерных навыков не нужно. Чтобы усилить слабый сигнал, достаточно приобрести Wi-Fi-ретранслятор. Это небольшое устройство, которое "ловит" сигнал от вашего основного маршрутизатора и транслирует его дальше, усиливая охват. Ретранслятор часто называют усилителем сигнала или расширителем — суть от этого не меняется.
Важно правильно его разместить: не рядом с роутером, где сигнал уже хороший, а в "мертвых" зонах — на границе зоны уверенного приёма. Так Wi-Fi будет равномерным по всей квартире: можно работать на балконе, стримить из кухни или листать ленту в ванной без зависаний.
Вот что нужно сделать:
Бонус: Удачно установленный ретранслятор может обеспечить сигнал почти такой же сильный, как возле самого маршрутизатора.
Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11.
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