Wi-Fi тонет в бетоне: один трюк превращает квартиру в зону покрытия

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Wi-Fi сегодня — как вода и электричество. Он есть почти в каждом доме, но это вовсе не значит, что сигнал будет ловиться в ванной или на втором этаже. Там он почему-то пропадает в самый нужный момент — как назло, когда вы работаете или смотрите сериал.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роутер

Выход есть — и он проще, чем кажется

Никаких инженерных навыков не нужно. Чтобы усилить слабый сигнал, достаточно приобрести Wi-Fi-ретранслятор. Это небольшое устройство, которое "ловит" сигнал от вашего основного маршрутизатора и транслирует его дальше, усиливая охват. Ретранслятор часто называют усилителем сигнала или расширителем — суть от этого не меняется.

Важно правильно его разместить: не рядом с роутером, где сигнал уже хороший, а в "мертвых" зонах — на границе зоны уверенного приёма. Так Wi-Fi будет равномерным по всей квартире: можно работать на балконе, стримить из кухни или листать ленту в ванной без зависаний.

Как определить слабые зоны

Вот что нужно сделать:

На Android: зайдите в настройки Wi-Fi и найдите значение RSSI или "уровень сигнала" (в дБм). Чем ближе к -30, тем лучше; если -80 и больше — сигнал плохой.

На iPhone: установите приложение AirPort Utility, активируйте "Сканер Wi-Fi" и посмотрите показатели dBm.

Бонус: Удачно установленный ретранслятор может обеспечить сигнал почти такой же сильный, как возле самого маршрутизатора.

Уточнения

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11.



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