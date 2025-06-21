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Кран снова как новый — за 5 минут и без вредных гелей

1:29
Недвижимость

Известковый налёт на кране — как назло появляется в самый неподходящий момент. Тратишь время на уборку, а он снова тут как тут. Но есть хитрый способ обойтись без агрессивной химии и всё-таки добиться идеального блеска.

Кухонная мойка
Фото: Designed be Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Всё, что нужно, — зубная паста и старая щётка

Да, та самая паста, что лежит в ванной. Нанесите немного на смеситель, особенно на участки с налётом, и мягко пройдитесь щёткой круговыми движениями. Поверхность не пострадает — мягкие абразивы делают своё дело, не оставляя царапин.

Дайте пасте поработать 15-20 минут, затем просто смойте водой и протрите сухой тканью — результат вас порадует.

Почему это работает

  • Зубная паста содержит деликатные чистящие компоненты

  • Безопасна для хрома и не вызывает коррозии

  • Эффективна против застарелых пятен (особенно с содой в составе)

Если щётки под рукой нет — сгодится и губка, или даже салфетка из микрофибры.

Маленький трюк: оливковое масло

После чистки капните немного масла на сухую поверхность крана и отполируйте — получится тонкая защитная плёнка, которая отсрочит новый налёт.

Кстати, этот способ работает не только для кранов: лейка душа, ручки смесителя и даже стеклянные полки в ванной снова засверкают.

Важно: не используйте пасты с отбеливающими гранулами — они могут поцарапать глянец.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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