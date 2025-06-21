Кран снова как новый — за 5 минут и без вредных гелей

Известковый налёт на кране — как назло появляется в самый неподходящий момент. Тратишь время на уборку, а он снова тут как тут. Но есть хитрый способ обойтись без агрессивной химии и всё-таки добиться идеального блеска.
Да, та самая паста, что лежит в ванной. Нанесите немного на смеситель, особенно на участки с налётом, и мягко пройдитесь щёткой круговыми движениями. Поверхность не пострадает — мягкие абразивы делают своё дело, не оставляя царапин.
Дайте пасте поработать 15-20 минут, затем просто смойте водой и протрите сухой тканью — результат вас порадует.
Зубная паста содержит деликатные чистящие компоненты
Безопасна для хрома и не вызывает коррозии
Эффективна против застарелых пятен (особенно с содой в составе)
Если щётки под рукой нет — сгодится и губка, или даже салфетка из микрофибры.
После чистки капните немного масла на сухую поверхность крана и отполируйте — получится тонкая защитная плёнка, которая отсрочит новый налёт.
Кстати, этот способ работает не только для кранов: лейка душа, ручки смесителя и даже стеклянные полки в ванной снова засверкают.
Важно: не используйте пасты с отбеливающими гранулами — они могут поцарапать глянец.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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