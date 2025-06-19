Исчезли вместе с пейджерами: куда делись тараканы в 2000-х и почему они вернулись

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Когда-то включить свет на кухне ночью — значило увидеть разбегающиеся рыжие спинки. Но в 2000-х тараканы словно испарились. А теперь они снова с нами. Почему?

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Почему тараканы исчезли

Исследователи называют это явление "депопуляцией". Причины — вполне рациональные:

Новые препараты. В начале "нулевых" появились мощные инсектициды с фипронилом и гидраметилноном. Они действовали медленно: таракан успевал принести яд в гнездо, где умирал не один.

Чистота вокруг. Продукты — в упаковках, мусор — в пакетах. Мусоропроводы почистили или вовсе убрали. Еды стало мало — тараканам стало нечем питаться.

Муравьи вместо тараканов. Есть версия, что фараоновы муравьи вытеснили прусаков в борьбе за территорию.

А что говорили в народе

Наряду с научными объяснениями ходили и более смелые теории:

Wi-Fi и телефоны. Мол, тараканам не понравились новые волны и они "сбежали".

Пластиковый ремонт. Современные стройматериалы, якобы, отпугивают насекомых.

ГМО и радиация. От еды до экологии — любые версии, лишь бы звучало угрожающе.

Почему они снова вернулись

"Со временем тараканы стали вырабатывать устойчивость к ядам. Появились популяции, невосприимчивые даже к новым инсектицидам", — объясняет доцент кафедры эпидемиологии, кандидат биологических наук Нина Алешо.

Сработал естественный отбор: слабые погибли, живучие передали устойчивость потомству. И вот новое поколение тараканов снова чувствует себя как дома — уже не реагируя на ловушки и гели.

Итог — тараканы не исчезли. Они лишь затаились, а потом вернулись — адаптировавшись и окрепнув. Теперь всё зависит от новых методов борьбы. И желательно — поскорее.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).



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