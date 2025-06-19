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5 незаметных врагов уюта: они живут на вашей кухне и всё портят

3:01
Недвижимость

Кухня может быть стильной, современной и идеально убранной — но всё равно казаться холодной и неуютной. Почему так происходит? Часто дело не в ремонте и даже не в цвете стен, а в мелочах, на которые мы просто перестаём обращать внимание.

Женщина на кухне
Фото: Designed by Freepik by Benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на кухне

Вот 5 вещей, которые портят вид кухни и мешают создать тот самый "домашний уют".

Продукты на видном месте

Картошка в сетке в углу, лук в пакете на столешнице — кажется, что всё под рукой и удобно. Но с точки зрения визуального восприятия кухня тут же превращается в склад или, хуже того, погреб.

Кроме того, овощи портятся быстрее, если лежат на свету и при комнатной температуре. Заводятся мошки, появляются запахи. Лучше спрятать всё в ящик, корзину или закрытую ёмкость.

Грязное или старое кухонное полотенце

Даже если у вас дорогая кухня, стильный фартук и дизайнерская вытяжка — одно мятое полотенце на ручке духовки может испортить всё впечатление. Особенно если оно в пятнах, выцвело или просто давно не стиралось.

Идеально — иметь несколько полотенец в одном стиле и цвете, менять их раз в 2-3 дня и вешать аккуратно, а не как попало.

Старая кухонная губка

Она может выглядеть мелочью, но по факту — портит вид всей зоны мойки. Серая, деформированная, с рваным краем губка рядом с чистой раковиной — как пятно на белой рубашке.

Меняйте губку хотя бы раз в две недели. А лучше — купите недорогой держатель, чтобы она не валялась просто так и не накапливала бактерии.

Открытая вентиляционная труба

Да, это практично и дешево. Но выглядеть она начинает ужасно уже через пару месяцев. Пыль, жир, разводы, потемнение — всё это скапливается наверху, где мы редко убираем.

Решение? Закрытые каналы или декоративный короб. Его проще мыть, и он не нарушает общий визуальный стиль кухни.

Перегруженный холодильник

Магниты, открытки, рисунки детей, чеки, напоминания — всё это делает холодильник похожим на доску объявлений. Он становится визуальной точкой хаоса в интерьере, особенно если кухня минималистичная.

Хотите сохранить память и творчество? Выделите для этого отдельное место — например, стену в коридоре или пробковую доску рядом с обеденной зоной.

Маленькие детали — большое впечатление

Идеальная кухня — это не только про чистоту и технику, но и про атмосферу. Именно мелочи вроде старой губки, мятых полотенец или продуктов на виду формируют ощущение уюта — или его отсутствие. Обратите внимание на то, что раньше казалось неважным, и вы удивитесь, как быстро кухня преобразится — без ремонта и больших затрат.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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