Покупатель уходит, не заходя: невидимые ошибки, которые стоят вам сделки

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже самый уютный и ухоженный дом может не произвести нужного впечатления на покупателя, если внутри царит хаос. Мелочи, которых вы не замечаете, могут отвлечь внимание от достоинств недвижимости. Что стоит убрать в первую очередь — делимся списком, составленным на основе опыта профессиональных стилистов по подготовке домов к продаже.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Загородный дом

Лишние предметы в ванной и на кухне

Заполненные до отказа шкафчики и полки — плохой сигнал. Лучше оставить их на две трети пустыми, чтобы показать простор. Уберите всё лишнее: старую косметику, пластиковые контейнеры без крышек, непарные кружки. То, чем вы не будете пользоваться ближайшие пару месяцев, можно упаковать заранее.

Заполненные до отказа шкафчики и полки — плохой сигнал. Лучше оставить их на две трети пустыми, чтобы показать простор. Уберите всё лишнее: старую косметику, пластиковые контейнеры без крышек, непарные кружки. То, чем вы не будете пользоваться ближайшие пару месяцев, можно упаковать заранее. Сезонный декор и одежда

Зимние пальто летом? Корзина с новогодними игрушками весной? Уберите всё, что не соответствует сезону. Это сделает пространство свободнее и создаст ощущение порядка.

Зимние пальто летом? Корзина с новогодними игрушками весной? Уберите всё, что не соответствует сезону. Это сделает пространство свободнее и создаст ощущение порядка. Личные вещи

Фотографии, дипломы, религиозные символы, документы с ФИО — всё это стоит убрать.

"Покупатель должен представлять себя в этом доме, а не вас", — подчёркивает Линн Рея, стилист по интерьеру.

Детские вещи, которыми не пользуются

Детская одежда, из которой дети уже выросли, или игрушки, давно забытые в углу, только загромождают пространство. Лучше оставить в поле зрения только актуальное.

Детская одежда, из которой дети уже выросли, или игрушки, давно забытые в углу, только загромождают пространство. Лучше оставить в поле зрения только актуальное. Лишняя мебель

Пуфы, кресла, столики — всё, что мешает свободно передвигаться или визуально загромождает комнату. Чем меньше мебели, тем больше кажется площадь. Вы же продаёте метры, а не предметы.

Пуфы, кресла, столики — всё, что мешает свободно передвигаться или визуально загромождает комнату. Чем меньше мебели, тем больше кажется площадь. Вы же продаёте метры, а не предметы. Хлам на улице

Первое впечатление начинается с крыльца. Засохшие растения, забытые игрушки, садовый инвентарь — всё это стоит убрать до прихода потенциальных покупателей.

Первое впечатление начинается с крыльца. Засохшие растения, забытые игрушки, садовый инвентарь — всё это стоит убрать до прихода потенциальных покупателей. Вещи, от которых вы всё равно избавитесь

Если вы точно не заберёте с собой диван, старый комод или кресло, которое давно потеряло форму, избавьтесь от них заранее.

"Если вы не видите в этом ценности, её не увидит и покупатель", — говорит Рея.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.