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Покупатель уходит, не заходя: невидимые ошибки, которые стоят вам сделки

2:14
Недвижимость

Даже самый уютный и ухоженный дом может не произвести нужного впечатления на покупателя, если внутри царит хаос. Мелочи, которых вы не замечаете, могут отвлечь внимание от достоинств недвижимости. Что стоит убрать в первую очередь — делимся списком, составленным на основе опыта профессиональных стилистов по подготовке домов к продаже.

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом
  • Лишние предметы в ванной и на кухне
    Заполненные до отказа шкафчики и полки — плохой сигнал. Лучше оставить их на две трети пустыми, чтобы показать простор. Уберите всё лишнее: старую косметику, пластиковые контейнеры без крышек, непарные кружки. То, чем вы не будете пользоваться ближайшие пару месяцев, можно упаковать заранее.
  • Сезонный декор и одежда
    Зимние пальто летом? Корзина с новогодними игрушками весной? Уберите всё, что не соответствует сезону. Это сделает пространство свободнее и создаст ощущение порядка.
  • Личные вещи
    Фотографии, дипломы, религиозные символы, документы с ФИО — всё это стоит убрать.

"Покупатель должен представлять себя в этом доме, а не вас", — подчёркивает Линн Рея, стилист по интерьеру.

  • Детские вещи, которыми не пользуются
    Детская одежда, из которой дети уже выросли, или игрушки, давно забытые в углу, только загромождают пространство. Лучше оставить в поле зрения только актуальное.
  • Лишняя мебель
    Пуфы, кресла, столики — всё, что мешает свободно передвигаться или визуально загромождает комнату. Чем меньше мебели, тем больше кажется площадь. Вы же продаёте метры, а не предметы.
  • Хлам на улице
    Первое впечатление начинается с крыльца. Засохшие растения, забытые игрушки, садовый инвентарь — всё это стоит убрать до прихода потенциальных покупателей.
  • Вещи, от которых вы всё равно избавитесь
    Если вы точно не заберёте с собой диван, старый комод или кресло, которое давно потеряло форму, избавьтесь от них заранее.

"Если вы не видите в этом ценности, её не увидит и покупатель", — говорит Рея.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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