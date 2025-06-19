Еда как лёд, а тарелка жжёт пальцы? Вот что не так с вашей микроволновкой

Ситуация знакома каждому: вытаскиваешь тарелку из микроволновки — она обжигает пальцы, а еда в центре всё ещё еле тёплая. Звучит парадоксально, но у этой проблемы есть вполне научное объяснение — и несколько простых способов её решить.
Микроволны греют не сами продукты напрямую, а молекулы воды, жира и сахара, которые в них содержатся. А вот тарелки, особенно если они сделаны из "не той" керамики или стекла, могут сами начать поглощать волны. Некоторые керамические изделия содержат в составе металлические соединения или микропоры, в которых задерживается влага — именно она и начинает активно греться.
Иногда тарелка перегревается из-за покрытия, глянцевой глазури или даже рисунка — особенно если в нём есть металлические пигменты.
📌 Важно: если посуда не предназначена для микроволновки, она может нагреваться даже сильнее самой еды. И это не только неудобно, но и опасно — возможны трещины или ожоги.
Причин может быть несколько:
В результате — посуда нагрелась, еда нет, и вы недоумеваете, почему суп холодный, а тарелку держать невозможно.
Вот несколько простых лайфхаков, которые реально работают:
Выбирайте стеклянную или керамическую посуду с маркировкой "подходит для СВЧ". Лучше — матовую, без блестящих узоров. Избегайте металлических ободков и посуды с трещинами — в них может скапливаться влага, которая будет перегреваться.
Если сомневаетесь — поставьте пустую тарелку в микроволновку на 30 секунд. Если она осталась холодной — можно пользоваться. Если нагрелась — лучше не рисковать.
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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