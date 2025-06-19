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Еда как лёд, а тарелка жжёт пальцы? Вот что не так с вашей микроволновкой

2:56
Недвижимость

Ситуация знакома каждому: вытаскиваешь тарелку из микроволновки — она обжигает пальцы, а еда в центре всё ещё еле тёплая. Звучит парадоксально, но у этой проблемы есть вполне научное объяснение — и несколько простых способов её решить.

Микроволновка
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Микроволновка

Причина в материале посуды

Микроволны греют не сами продукты напрямую, а молекулы воды, жира и сахара, которые в них содержатся. А вот тарелки, особенно если они сделаны из "не той" керамики или стекла, могут сами начать поглощать волны. Некоторые керамические изделия содержат в составе металлические соединения или микропоры, в которых задерживается влага — именно она и начинает активно греться.

Иногда тарелка перегревается из-за покрытия, глянцевой глазури или даже рисунка — особенно если в нём есть металлические пигменты.

📌 Важно: если посуда не предназначена для микроволновки, она может нагреваться даже сильнее самой еды. И это не только неудобно, но и опасно — возможны трещины или ожоги.

Почему тарелка греется быстрее, чем еда

Причин может быть несколько:

  • Посуда поглощает микроволны: это особенно часто бывает с дешёвой или старой керамикой.
  • Еда расположена в центре: а волны лучше нагревают края.
  • Мало влаги в блюде: сухая пища греется хуже, чем суп или рагу.
  • Сломан поворотный столик: он помогает микроволнам равномерно распределяться по всей поверхности.

В результате — посуда нагрелась, еда нет, и вы недоумеваете, почему суп холодный, а тарелку держать невозможно.

Как избежать перегрева посуды

Вот несколько простых лайфхаков, которые реально работают:

  • Распределите еду ближе к краям: центр греется хуже, а края — лучше. Даже для одной порции лучше использовать большую тарелку.
  • Используйте мелкую посуду: чем выше бортики — тем хуже греется центр.
  • Перемешивайте еду: особенно супы, соусы и вторые блюда с подливкой.
  • Оставляйте время на отдых: после сигнала подождите минуту — тепло равномерно распределится.
  • Накрывайте крышкой: это сохранит пар и ускорит прогрев еды, а не посуды.
  • Проверяйте поворотный стол: если он застрял или вращается с рывками, еда будет нагреваться неравномерно.

Какая посуда подходит для микроволновки

Выбирайте стеклянную или керамическую посуду с маркировкой "подходит для СВЧ". Лучше — матовую, без блестящих узоров. Избегайте металлических ободков и посуды с трещинами — в них может скапливаться влага, которая будет перегреваться.

Если сомневаетесь — поставьте пустую тарелку в микроволновку на 30 секунд. Если она осталась холодной — можно пользоваться. Если нагрелась — лучше не рисковать.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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