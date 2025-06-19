Сантехник рассказал, что нужно делать дома, как только вы вернетесь домой с моря

Пока вы наслаждались морским бризом, в ваших водопроводных трубах происходили тревожные процессы. Профессиональные сантехники предупреждают: первое, что нужно сделать после возвращения из отпуска — это не распаковывать чемоданы, а срочно заняться водопроводом. Застоявшаяся вода — настоящий рассадник опасностей, от тяжелых металлов до болезнетворных бактерий.
Когда водопровод не используется несколько дней или недель, в трубах начинают накапливаться свинец, медь и другие металлы, особенно в старых системах. Температурные колебания создают идеальные условия для размножения бактерий, включая опасную легионеллу. Первые порции воды после длительного простоя могут содержать в 10-15 раз больше вредных веществ, чем обычно.
Открыть все краны в доме и дать воде стечь не менее 10 минут — обязательный минимум. Начинать нужно с холодной воды, затем переключиться на горячую. Особое внимание стоит уделить смесителям на кухне и в ванной — именно оттуда чаще всего берут воду для питья. Сантехники настоятельно рекомендуют снимать аэраторы (сетчатые фильтры на изливе крана), где скапливается основная грязь.
Мало кто знает, что застоявшаяся вода может стать причиной серьезных поломок сантехники. Повышенная концентрация металлов ускоряет коррозию, а осадок забивает рабочие механизмы смесителей. Особенно рискуют дома с автономным водоснабжением — в скважинах и колодцах за время простоя могут произойти опасные изменения химического состава воды.
Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
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