Сантехник рассказал, что нужно делать дома, как только вы вернетесь домой с моря

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пока вы наслаждались морским бризом, в ваших водопроводных трубах происходили тревожные процессы. Профессиональные сантехники предупреждают: первое, что нужно сделать после возвращения из отпуска — это не распаковывать чемоданы, а срочно заняться водопроводом. Застоявшаяся вода — настоящий рассадник опасностей, от тяжелых металлов до болезнетворных бактерий.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Излив крана

Почему проточная вода превращается в яд?

Когда водопровод не используется несколько дней или недель, в трубах начинают накапливаться свинец, медь и другие металлы, особенно в старых системах. Температурные колебания создают идеальные условия для размножения бактерий, включая опасную легионеллу. Первые порции воды после длительного простоя могут содержать в 10-15 раз больше вредных веществ, чем обычно.

Экстренный протокол действий

Открыть все краны в доме и дать воде стечь не менее 10 минут — обязательный минимум. Начинать нужно с холодной воды, затем переключиться на горячую. Особое внимание стоит уделить смесителям на кухне и в ванной — именно оттуда чаще всего берут воду для питья. Сантехники настоятельно рекомендуют снимать аэраторы (сетчатые фильтры на изливе крана), где скапливается основная грязь.

Скрытые опасности, о которых молчат

Мало кто знает, что застоявшаяся вода может стать причиной серьезных поломок сантехники. Повышенная концентрация металлов ускоряет коррозию, а осадок забивает рабочие механизмы смесителей. Особенно рискуют дома с автономным водоснабжением — в скважинах и колодцах за время простоя могут произойти опасные изменения химического состава воды.

5 смертельно важных причин не пить воду сразу

Риск отравления тяжелыми металлами Возможность подхватить легионеллез Неприятный металлический привкус Высокая концентрация ржавчины Вероятность попадания канализационного осадка

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.



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