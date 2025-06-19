Перестаньте портить ножницы! Вот единственный правильный способ заточки

В каждом доме найдется рулон алюминиевой фольги, но мало кто догадывается о ее удивительных свойствах. Этот простой материал работает как идеальный абразив — микрочастицы алюминия мягко шлифуют режущую кромку, удаляя заусенцы и микротрещины.
В отличие от точильных камней, которые требуют определенного навыка, фольга исключает риск испортить лезвия.
Возьмите полосу фольги длиной около 30 см и сложите ее в несколько слоев — чем тупее ножницы, тем больше слоев потребуется. Начинайте медленно разрезать сложенную фольгу, делая 10-15 полных резов.
После процедуры обязательно протрите лезвия влажной салфеткой, чтобы удалить остатки алюминия. Проверьте результат на листе бумаги — если ножницы все еще "жуют", повторите процесс.
Опытные мастера рекомендуют использовать для заточки исключительно чистую фольгу без следов пищи. Важно не прикладывать чрезмерных усилий при резке — давление должно быть таким же, как при обычной работе с бумагой. Для поддержания идеальной остроты повторяйте процедуру раз в месяц.
Альтернативой может служить мелкозернистая наждачная бумага (150-200 грит), которую нужно сложить абразивной стороной наружу.
Но́жницы — инструмент для разрезания относительно тонких материалов. Ножницы состоят из двух лезвий, сходящихся под углом и соединённых пружиной или шарниром.
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