Электрики в ужасе: 90% людей не знают о главном пожирателе энергии в доме

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Принято считать холодильник главным потребителем электроэнергии, но это заблуждение. Работая круглосуточно, он расходует сравнительно мало благодаря современным технологиям энергосбережения. Настоящие пожиратели энергии скрываются среди других, менее очевидных бытовых приборов.

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Сушильная машина — королева энергопотребления

Современные сушильные аппараты способны за один цикл работы израсходовать столько же энергии, сколько холодильник за две недели. Особенно прожорливы модели с функцией нагрева — их использование влетает в копеечку. Альтернатива проста и эффективна — обычная сушилка на балконе или специальная стойка в ванной комнате.

Климатическая техника — комфорт с огромным счетом

Кондиционеры и обогреватели создают уют, но расплачиваться за него приходится по полной. Всего несколько часов работы сплит-системы в режиме охлаждения могут сравниться с суточным потреблением всего дома. Зимой ситуация не лучше — масляные обогреватели и тепловентиляторы буквально сжигают деньги.

Водонагреватели — горячая вода по холодному расчету

Электрические бойлеры, особенно старые модели, работают как настоящие энергетические черные дыры. Подогрев воды — один из самых затратных процессов в домашнем хозяйстве. При этом большинство пользователей даже не задумываются, что поддерживают температуру круглосуточно, тогда как реально горячая вода нужна лишь несколько часов в день.

Кухонные помощники с ненасытным аппетитом

Электрические плиты, особенно с чугунными конфорками, потребляют огромное количество энергии. Духовой шкаф за час работы может "съесть" больше, чем современный холодильник за неделю. А если говорить о таких приборах как мультиварки, тостеры и электрические чайники — их вклад в общий счет тоже весьма ощутим.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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