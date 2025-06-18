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Метод горничных: как за 5 минут сделать туалет кристально чистым

1:50
Недвижимость

Чистота туалета — не просто вопрос гигиены, а показатель отношения к себе и гостям. Профессиональные горничные пятизвездочных отелей знают: идеальная чистота достигается не генеральными уборками, а системным подходом. Главный секрет? Регулярность и внимание к деталям, которые большинство упускает из виду.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Воздушная терапия: основа основ

Первый шаг к свежести — правильная вентиляция. Окно, распахнутое после каждого использования, или современная вытяжка — обязательные условия. Но мало кто догадывается, что обычный вентилятор, включенный на 10-15 минут, способен творить чудеса. А если добавить в воду для мытья полов несколько капель эфирного масла мяты или эвкалипта, эффект свежести сохранится в разы дольше.

Химия или натуральность: выбираем оружие

Современные чистящие средства с гелевой текстурой — настоящие спасатели. Их густая консистенция позволяет средству задерживаться на вертикальных поверхностях, растворяя даже застарелые загрязнения. Но поклонникам экологичных решений стоит запомнить волшебную комбинацию: пищевая сода + уксус + лимонный сок. Эта тройная атака справляется с известковым налетом не хуже промышленных средств.

Слепые зоны: места, о которых все забывают

Кнопка смыва — чемпион по скоплению бактерий, но это лишь верхушка айсберга. Пространство за бачком, соединения труб, даже держатель туалетной бумаги требуют не меньшего внимания. Профессионалы советуют использовать старую зубную щетку для этих труднодоступных мест — ее мягкая щетина идеально вычищает грязь, не царапая поверхности.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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