Строительная революция: разработан идеальный заменитель дерева

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Компания Modern Mill, лидер в производстве экологичных строительных материалов, представила революционный продукт — ACRE (Advanced Composite with Recycled Elements). Этот материал, созданный из переработанной рисовой шелухи, сочетает в себе теплоту и технологичность древесины, но без вреда для лесов.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Строительство

Производство ACRE полностью безотходное и расположено в Миссисипи (США). В отличие от традиционной фанеры и композитных древесных материалов, он не содержит летучих органических соединений, формальдегида и "вечных химикатов", что делает его безопасным для здоровья и окружающей среды.

Почему ACRE — прорыв в строительстве?

Устойчивость к воде, погодным условиям и вредителям

Подходит для сайдинга, террас, отделки и кровельных работ

Полностью перерабатываемый материал замкнутого цикла

Спасение лесов и сокращение углеродного следа

Хотя древесина считается более экологичной, чем бетон или сталь, ее заготовка не является углеродно-нейтральной. По данным Института мировых ресурсов, массовая вырубка лесов усугубляет климатический кризис.

Строительная отрасль и климат

На строительный сектор приходится 37% глобальных выбросов CO₂ (данные ООН, 2023). Декарбонизация этой сферы может открыть рыночные возможности на $1,8 трлн, отмечает Всемирный экономический форум.

В 2025 году ACRE получил звание "Экопродукт года" по версии Green Builder, что стало второй крупной наградой Modern Mill, пишет thecooldown.com.

Теперь ACRE доступен для всех, кто хочет строить устойчиво и без вреда для природы.

Уточнения

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений. Продукцией строительства являются законченные и подготовленные к вводу в эксплуатацию новые или реконструированные здания и сооружения.



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