Наступили на паука у себя дома? Срочно узнайте, почему этого больше нельзя делать

3:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие из нас испытывают брезгливость или даже страх при виде пауков. Рефлекс один: прихлопнуть тапком и забыть. Но, возможно, вы только что уничтожили своего лучшего союзника в борьбе с вредителями.

Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Домашний паук

Почему пауки полезны — и даже незаменимы

Пауки — тихие санитары дома. Они ловят мух, комаров, мелких жуков и даже других пауков. Это их естественный рацион, и с ним они справляются лучше любой липкой ленты или фумигатора.

Игнорируя паука в углу или аккуратно перенося его на улицу, вы позволяете ему продолжать выполнять свою работу — держать вредителей под контролем.

"То, что мы считаем угрозой, на самом деле может быть молчаливым союзником", — подчёркивают энтомологи.

Где они прячутся — и зачем приходят

В большинстве домов пауки появляются не случайно. Им нужны тёмные, тёплые, спокойные места и стабильный источник пищи. Поэтому они выбирают углы подвалов, кладовок, чердаков и даже тихие участки за шкафом.

Исследования показывают: пауки живут почти в каждом доме, независимо от чистоты. Чаще всего это безобидные подвальные пауки и представители семейства мохнатохвостых.

Они не охотятся на вас. Их цель — охотиться на тех, кто действительно мешает: мошек, моль, мух, тараканов.

Кто такой подвальный паук и почему он незаменим

У него невзрачное тёмное тело, тонкие длинные лапки и нерегулярная, немного хаотичная паутина. Он не бросается в глаза и не строит ловушек посреди коридора. Его задача — быть в тени и действовать тихо.

Подвальный паук не кусает людей, не агрессивен и редко передвигается вне своей зоны. Он просто держит под контролем всех мелких вредителей, которые тоже любят забытые, пыльные уголки.

Его присутствие в доме — не повод для паники. Наоборот, это признак того, что у вас в доме работает природная система защиты.

Арахнофобия: страх, который мешает жить

Многие люди боятся пауков до паники. Это называется арахнофобией. Она может проявляться по-разному — от лёгкого отвращения до отказа заходить в помещение, где когда-то был паук.

Такой страх часто уходит корнями в детство, когда кто-то напугал, закричал или показал, что паук — это "ужас". В других случаях причина — высокая тревожность, с которой психика не справляется иначе, как фобией.

Симптомы арахнофобии

Паника при виде паука.

Ощущение нехватки воздуха.

Дрожь, потоотделение, тахикардия.

Избегание комнат, подвалов, балконов.

Это может мешать вести обычную жизнь, особенно в старых домах, на даче или в деревне.

Как избавиться от страха и жить спокойно

Арахнофобия поддаётся лечению. Самый эффективный метод — экспозиционная терапия: постепенное и безопасное "знакомство" с объектом страха. Также помогает когнитивно-поведенческая терапия — она учит отличать реальную угрозу от надуманной.

Важно понимать: большинство домашних пауков не опасны. И если вы позволите им остаться, они окажутся вам куда полезнее, чем кажется.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).



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