Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как пластиковые горшки могут спасти ваши растения: уникальный метод мульчирования
В недрах Земли обнаружено нечто, что не должно было двигаться: что на самом деле происходит внутри планеты
Машина размером с унитаз — это будущее Европы? Почему в Stellantis всерьёз заговорили о кей-карах
Кекс без масла и разрыхлителя — будет вкуснее воспоминаний: секрет идеального бисквита с шелковицей
Нежность отвергнута: что скрывает мнимая злость британских кошек
Покупатель уходит, не заходя: невидимые ошибки, которые стоят вам сделки
Купальник уже куплен, а вес стоит: одна привычка мешает похудеть
Как вулканы и наводнения помогли древним обезьянам выживать: новое открытие из Кении
Пирс Броснан раскрыл секрет брака с Кили Шей: раздельное проживание не помеха для любви

Наступили на паука у себя дома? Срочно узнайте, почему этого больше нельзя делать

3:28
Недвижимость

Многие из нас испытывают брезгливость или даже страх при виде пауков. Рефлекс один: прихлопнуть тапком и забыть. Но, возможно, вы только что уничтожили своего лучшего союзника в борьбе с вредителями.

Домашний паук
Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Домашний паук

Почему пауки полезны — и даже незаменимы

Пауки — тихие санитары дома. Они ловят мух, комаров, мелких жуков и даже других пауков. Это их естественный рацион, и с ним они справляются лучше любой липкой ленты или фумигатора.

Игнорируя паука в углу или аккуратно перенося его на улицу, вы позволяете ему продолжать выполнять свою работу — держать вредителей под контролем.

"То, что мы считаем угрозой, на самом деле может быть молчаливым союзником", — подчёркивают энтомологи.

Где они прячутся — и зачем приходят

В большинстве домов пауки появляются не случайно. Им нужны тёмные, тёплые, спокойные места и стабильный источник пищи. Поэтому они выбирают углы подвалов, кладовок, чердаков и даже тихие участки за шкафом.

  • Исследования показывают: пауки живут почти в каждом доме, независимо от чистоты. Чаще всего это безобидные подвальные пауки и представители семейства мохнатохвостых.

Они не охотятся на вас. Их цель — охотиться на тех, кто действительно мешает: мошек, моль, мух, тараканов.

Кто такой подвальный паук и почему он незаменим

У него невзрачное тёмное тело, тонкие длинные лапки и нерегулярная, немного хаотичная паутина. Он не бросается в глаза и не строит ловушек посреди коридора. Его задача — быть в тени и действовать тихо.

Подвальный паук не кусает людей, не агрессивен и редко передвигается вне своей зоны. Он просто держит под контролем всех мелких вредителей, которые тоже любят забытые, пыльные уголки.

Его присутствие в доме — не повод для паники. Наоборот, это признак того, что у вас в доме работает природная система защиты.

Арахнофобия: страх, который мешает жить

Многие люди боятся пауков до паники. Это называется арахнофобией. Она может проявляться по-разному — от лёгкого отвращения до отказа заходить в помещение, где когда-то был паук.

Такой страх часто уходит корнями в детство, когда кто-то напугал, закричал или показал, что паук — это "ужас". В других случаях причина — высокая тревожность, с которой психика не справляется иначе, как фобией.

Симптомы арахнофобии

  • Паника при виде паука.
  • Ощущение нехватки воздуха.
  • Дрожь, потоотделение, тахикардия.
  • Избегание комнат, подвалов, балконов.

Это может мешать вести обычную жизнь, особенно в старых домах, на даче или в деревне.

Как избавиться от страха и жить спокойно

Арахнофобия поддаётся лечению. Самый эффективный метод — экспозиционная терапия: постепенное и безопасное "знакомство" с объектом страха. Также помогает когнитивно-поведенческая терапия — она учит отличать реальную угрозу от надуманной.

Важно понимать: большинство домашних пауков не опасны. И если вы позволите им остаться, они окажутся вам куда полезнее, чем кажется.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Садоводство, цветоводство
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных Аудио 
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Домашние животные
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий Аудио 
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Недвижимость
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Последние материалы
Машина размером с унитаз — это будущее Европы? Почему в Stellantis всерьёз заговорили о кей-карах
Кекс без масла и разрыхлителя — будет вкуснее воспоминаний: секрет идеального бисквита с шелковицей
Нежность отвергнута: что скрывает мнимая злость британских кошек
Покупатель уходит, не заходя: невидимые ошибки, которые стоят вам сделки
Купальник уже куплен, а вес стоит: одна привычка мешает похудеть
Как вулканы и наводнения помогли древним обезьянам выживать: новое открытие из Кении
Пирс Броснан раскрыл секрет брака с Кили Шей: раздельное проживание не помеха для любви
Пёс лёг в ноги и не отходит — и это не просто привычка
В поисках уединения: как Дром стал альтернативой Провансу
Зубы Ozempic: как препарат для похудения может испортить вашу улыбку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.