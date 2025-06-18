Бойлер против газа: что дешевле, безопаснее и не съест всю зарплату

4:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Коммуналка дорожает, и даже обычный душ становится поводом задуматься: не слишком ли много уходит денег на подогрев воды? Особенно это касается тех, кто строит дом, делает капитальный ремонт или просто устал от переплат за горячую воду от ТЭЦ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Потолочная душевая лейка

В России сегодня на выбор два основных решения: установить электрический водонагреватель (душ с ТЭНом) или подключить газовую колонку. У каждого варианта — свои плюсы и подводные камни.

Электрический душ: дешёвый, но не всегда экономный

Электрический водонагреватель (или накопительный бойлер, или проточный душ) — это самое доступное решение. Подключил — и готово, без согласований и проектирования. Работает устройство на обычной розетке, внутри — ТЭН, который греет воду либо в баке, либо "на лету".

Преимущества:

Низкая цена прибора — от 4000 до 15 000 ₽.

Установка за 1-2 часа без переделок.

Можно повесить хоть в квартире, хоть в доме, хоть на даче.

Но есть нюансы:

Высокое потребление электричества: проточный душ "съедает" до 7-10 кВт.

Для моделей мощностью выше 3,5 кВт может понадобиться отдельная линия.

При большом расходе воды (семья из 3+ человек) счета растут ощутимо.

Например, если вода в бойлере нагревается ежедневно и потребляется по 100-150 литров, ежемесячная прибавка к счёту может составлять от 500 до 1500 ₽ - в зависимости от региона и тарифа (в среднем по стране ~6 ₽ за кВт·ч).

Газовый душ: комфортно, но вложиться придётся

Газовая колонка — классика частного сектора. Если у вас есть подключение к магистральному газу — это отличная альтернатива: быстро греет воду, не зависит от перебоев с электричеством и не боится скачков напряжения.

Преимущества:

Стабильная температура воды — не "прыгает", как в проточнике.

Большой напор — можно одновременно мыться и мыть посуду.

Газ дешевле электричества: 1 м³ стоит около 6-8 ₽, хватает на 1-2 душа.

Минусы:

Колонка стоит от 10 000 до 25 000 ₽, плюс установка.

Нужно тянуть газовую трубу и оформлять проект.

Понадобится дымоход или вентиляционный канал.

Раз в год желательно проводить ТО (ещё 1000-2000 ₽).

А если газа нет? Тогда придётся использовать баллоны со сжиженным газом. Это сложнее и дороже в обслуживании: один баллон стоит около 1000-1300 ₽ и при частом использовании заканчивается быстро.

Что выгоднее: считаем на пальцах

Если вы живёте один, принимаете душ раз в день и не греете воду для всего дома — бойлер или проточник будет выгоднее. Минимум затрат на старте, удобно, особенно в квартире.

Если семья большая, воды уходит много, а в доме уже есть газ — газовая колонка даст стабильную экономию в долгосрочной перспективе. Особенно если горячая вода нужна не только в душ, но и на кухню, в ванну, в баню.

На что опираться при выборе:

Сколько человек в доме и как часто вы принимаете душ.

Есть ли магистральный газ (и техническая возможность подключить).

Какой тариф на электричество: в Москве — около 6 ₽/кВт·ч, в сёлах с дровяной котельной — может быть и выше.

Готовы ли вы сразу вложиться в установку и обслуживание газового оборудования.

Экология и безопасность

Газ — энергоэффективен, но при нарушениях установки может быть опасен. Поэтому монтаж должны выполнять лицензированные специалисты. Электрический душ безопасен при правильной установке, но более энергозатратен и зависим от электросети.

С точки зрения экологии, многое зависит от источника электроэнергии в регионе: в Сибири, например, она вырабатывается на ГЭС, а в других регионах — на ТЭЦ с углём. Газ в любом случае остаётся ископаемым топливом, хоть и относительно "чистым".

Что выбрать в 2025 году

Электрический душ подойдёт, если

У вас квартира или небольшая дача.

Нужен быстрый и недорогой вариант.

Вода используется умеренно.

Газовая колонка будет выгодна, если

У вас частный дом и есть газ.

Семья большая, воды нужно много.

Вы готовы вложиться один раз — ради дальнейшей экономии.

Выбирайте душ с умом — ведь правильное решение сэкономит не только деньги, но и нервы, добавив в повседневную жизнь немного больше комфорта и стабильности.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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