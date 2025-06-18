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Бойлер против газа: что дешевле, безопаснее и не съест всю зарплату

4:59
Недвижимость

Коммуналка дорожает, и даже обычный душ становится поводом задуматься: не слишком ли много уходит денег на подогрев воды? Особенно это касается тех, кто строит дом, делает капитальный ремонт или просто устал от переплат за горячую воду от ТЭЦ.

Потолочная душевая лейка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Потолочная душевая лейка

В России сегодня на выбор два основных решения: установить электрический водонагреватель (душ с ТЭНом) или подключить газовую колонку. У каждого варианта — свои плюсы и подводные камни.

Электрический душ: дешёвый, но не всегда экономный

Электрический водонагреватель (или накопительный бойлер, или проточный душ) — это самое доступное решение. Подключил — и готово, без согласований и проектирования. Работает устройство на обычной розетке, внутри — ТЭН, который греет воду либо в баке, либо "на лету".

Преимущества:

  • Низкая цена прибора — от 4000 до 15 000 ₽.
  • Установка за 1-2 часа без переделок.
  • Можно повесить хоть в квартире, хоть в доме, хоть на даче.

Но есть нюансы:

  • Высокое потребление электричества: проточный душ "съедает" до 7-10 кВт.
  • Для моделей мощностью выше 3,5 кВт может понадобиться отдельная линия.
  • При большом расходе воды (семья из 3+ человек) счета растут ощутимо.

Например, если вода в бойлере нагревается ежедневно и потребляется по 100-150 литров, ежемесячная прибавка к счёту может составлять от 500 до 1500 ₽ - в зависимости от региона и тарифа (в среднем по стране ~6 ₽ за кВт·ч).

Газовый душ: комфортно, но вложиться придётся

Газовая колонка — классика частного сектора. Если у вас есть подключение к магистральному газу — это отличная альтернатива: быстро греет воду, не зависит от перебоев с электричеством и не боится скачков напряжения.

Преимущества:

  • Стабильная температура воды — не "прыгает", как в проточнике.
  • Большой напор — можно одновременно мыться и мыть посуду.
  • Газ дешевле электричества: 1 м³ стоит около 6-8 ₽, хватает на 1-2 душа.

Минусы:

  • Колонка стоит от 10 000 до 25 000 ₽, плюс установка.
  • Нужно тянуть газовую трубу и оформлять проект.
  • Понадобится дымоход или вентиляционный канал.
  • Раз в год желательно проводить ТО (ещё 1000-2000 ₽).

А если газа нет? Тогда придётся использовать баллоны со сжиженным газом. Это сложнее и дороже в обслуживании: один баллон стоит около 1000-1300 ₽ и при частом использовании заканчивается быстро.

Что выгоднее: считаем на пальцах

Если вы живёте один, принимаете душ раз в день и не греете воду для всего дома — бойлер или проточник будет выгоднее. Минимум затрат на старте, удобно, особенно в квартире.

Если семья большая, воды уходит много, а в доме уже есть газ — газовая колонка даст стабильную экономию в долгосрочной перспективе. Особенно если горячая вода нужна не только в душ, но и на кухню, в ванну, в баню.

На что опираться при выборе:

  • Сколько человек в доме и как часто вы принимаете душ.
  • Есть ли магистральный газ (и техническая возможность подключить).
  • Какой тариф на электричество: в Москве — около 6 ₽/кВт·ч, в сёлах с дровяной котельной — может быть и выше.
  • Готовы ли вы сразу вложиться в установку и обслуживание газового оборудования.

Экология и безопасность

Газ — энергоэффективен, но при нарушениях установки может быть опасен. Поэтому монтаж должны выполнять лицензированные специалисты. Электрический душ безопасен при правильной установке, но более энергозатратен и зависим от электросети.

С точки зрения экологии, многое зависит от источника электроэнергии в регионе: в Сибири, например, она вырабатывается на ГЭС, а в других регионах — на ТЭЦ с углём. Газ в любом случае остаётся ископаемым топливом, хоть и относительно "чистым".

Что выбрать в 2025 году

Электрический душ подойдёт, если

  • У вас квартира или небольшая дача.
  • Нужен быстрый и недорогой вариант.
  • Вода используется умеренно.

Газовая колонка будет выгодна, если

  • У вас частный дом и есть газ.
  • Семья большая, воды нужно много.
  • Вы готовы вложиться один раз — ради дальнейшей экономии.

Выбирайте душ с умом — ведь правильное решение сэкономит не только деньги, но и нервы, добавив в повседневную жизнь немного больше комфорта и стабильности.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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