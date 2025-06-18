Чистка экрана без разводов: всё, что важно знать до первого взмаха тряпки

Современные телевизоры — это не те грубые ящики, что стояли под вязаными салфетками у бабушек. OLED, QLED и IPS-экраны сегодня требуют особого отношения. Одно неосторожное движение — и на поверхности появляются царапины, белесые пятна или повреждается антибликовый слой. Хочется чистоты без разводов? Вот как сделать это правильно.
Не нужно дорогой химии или сложных гаджетов — всё найдётся дома:
Отключите телевизор от сети — так вы не только защитите себя, но и лучше заметите загрязнения на тёмной поверхности.
Возьмите антистатическую щётку или сухую салфетку из микрофибры и аккуратно пройдитесь по экрану. Не давите и не трите.
Бумажные полотенца, грубые тряпки или салфетки с ворсом — под запретом: они могут поцарапать экран.
Если пыль снята, но остались жирные следы — берём чистую микрофибру, смоченную в растворе воды и 1-2 капель средства для посуды.
Распылите смесь на салфетку (не на экран!). Влажной тканью без нажима обработайте только загрязнённые участки круговыми движениями.
Важно! Забудьте про спирт, уксус, средства для стёкол и универсальные спреи — они повреждают покрытие!
Смочите вторую салфетку в чистой дистиллированной воде, отожмите до слегка влажного состояния.
Протирайте экран лёгкими горизонтальными движениями. Сразу после этого отполируйте его сухой салфеткой — чтобы не осталось разводов и следов от влаги.
Телеви́зор (новолат. televisorium "дальновидец"; от др.-греч. τῆλε "далеко" + лат. vīsio "зрение; видение") — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков, могут отображать потоковое видео, получаемое из локальной вычислительной сети или Интернета.
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