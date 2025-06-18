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Чистка экрана без разводов: всё, что важно знать до первого взмаха тряпки

2:21
Недвижимость

Современные телевизоры — это не те грубые ящики, что стояли под вязаными салфетками у бабушек. OLED, QLED и IPS-экраны сегодня требуют особого отношения. Одно неосторожное движение — и на поверхности появляются царапины, белесые пятна или повреждается антибликовый слой. Хочется чистоты без разводов? Вот как сделать это правильно.

Телевизор
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Телевизор

Что подготовить заранее

Не нужно дорогой химии или сложных гаджетов — всё найдётся дома:

  • 2 салфетки из микрофибры
  • дистиллированная или фильтрованная вода
  • мягкое средство для мытья посуды (по желанию)
  • щётка с мягким ворсом
  • пульверизатор (по желанию)

Этап 1. Смахиваем пыль

Отключите телевизор от сети — так вы не только защитите себя, но и лучше заметите загрязнения на тёмной поверхности.

Возьмите антистатическую щётку или сухую салфетку из микрофибры и аккуратно пройдитесь по экрану. Не давите и не трите.

Бумажные полотенца, грубые тряпки или салфетки с ворсом — под запретом: они могут поцарапать экран.

Этап 2. Удаляем пятна

Если пыль снята, но остались жирные следы — берём чистую микрофибру, смоченную в растворе воды и 1-2 капель средства для посуды.

Распылите смесь на салфетку (не на экран!). Влажной тканью без нажима обработайте только загрязнённые участки круговыми движениями.

Важно! Забудьте про спирт, уксус, средства для стёкол и универсальные спреи — они повреждают покрытие!

Этап 3. Финальная полировка

Смочите вторую салфетку в чистой дистиллированной воде, отожмите до слегка влажного состояния.

Протирайте экран лёгкими горизонтальными движениями. Сразу после этого отполируйте его сухой салфеткой — чтобы не осталось разводов и следов от влаги.

Как сохранить экран чистым надолго

  • Не трогайте экран руками — один отпечаток может стать жирным пятном.
  • Избегайте расположения телевизора рядом с кухней — пар и жир опасны для техники.
  • Протирайте пыль минимум раз в неделю — профилактика быстрее, чем генеральная уборка.

Уточнения

Телеви́зор (новолат. televisorium "дальновидец"; от др.-греч. τῆλε "далеко" + лат. vīsio "зрение; видение") — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков, могут отображать потоковое видео, получаемое из локальной вычислительной сети или Интернета.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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