Эти интерьерные привычки из 90-х мешают вашему дому выглядеть стильно

Некоторые вещи вроде бы кажутся "классикой", но на деле только старят пространство. Есть грань между винтажем с характером и интерьером, застрявшим в 90-х.
Мебель-стенка
Раньше она была символом уюта и достатка. Сегодня — просто громоздкий шкаф, который перегружает комнату. Современные гостиные требуют воздуха, а не мебельных стен.
Многоуровневые потолки
Когда-то считались пиком элегантности. Сейчас это визуальный шум, отнимающий высоту. Лаконичные потолки — вот что действительно делает пространство стильным.
Лепнина и псевдодворцовый шик
Без высоких потолков, антикварной мебели и пространства лепнина выглядит нелепо. Особенно в стандартной "двушке" с балдахином и позолотой.
Огромные комнатные растения
Пальмы до потолка в тесной комнате — прошлый век. Они не добавляют уюта, а только усиливают ощущение загромождённости.
Стильный интерьер — не о деньгах, а о вкусе. Иногда достаточно просто не делать лишнего, чтобы пространство заиграло.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?