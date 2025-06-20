Эти интерьерные привычки из 90-х мешают вашему дому выглядеть стильно

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Некоторые вещи вроде бы кажутся "классикой", но на деле только старят пространство. Есть грань между винтажем с характером и интерьером, застрявшим в 90-х.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диван в гостиной

Что пора вычеркнуть из списка

Мебель-стенка

Раньше она была символом уюта и достатка. Сегодня — просто громоздкий шкаф, который перегружает комнату. Современные гостиные требуют воздуха, а не мебельных стен.

Многоуровневые потолки

Когда-то считались пиком элегантности. Сейчас это визуальный шум, отнимающий высоту. Лаконичные потолки — вот что действительно делает пространство стильным.

Лепнина и псевдодворцовый шик

Без высоких потолков, антикварной мебели и пространства лепнина выглядит нелепо. Особенно в стандартной "двушке" с балдахином и позолотой.

Огромные комнатные растения

Пальмы до потолка в тесной комнате — прошлый век. Они не добавляют уюта, а только усиливают ощущение загромождённости.

Стильный интерьер — не о деньгах, а о вкусе. Иногда достаточно просто не делать лишнего, чтобы пространство заиграло.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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