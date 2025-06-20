Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ножом резало: экс-солистка Тату рассказала о страданиях сына при разводе
Урожай в безопасности: как сохранить овощи и фрукты без погреба
Силуанов о судьбе заблокированных резервов России: Будем биться
Как еноты и медведи помогают победить болезнь Лайма
Думаешь, он просто боится — а это тревожный сигнал: что характер собаки показывает с первых дней
Этим летом лучше обойти стороной: куда в Италии не стоит ехать из-за туристического хаоса
Матча и пилатес на коврике: этот способ сделает фитнес увлекательным для женщин
Забудьте про скучные рулетики: 10 нестандартных способов свернуть блины и удивить гостей подачей
Форма, которая притягивает взгляды: как выбрать люстру, чтобы интерьер ожил

Эти интерьерные привычки из 90-х мешают вашему дому выглядеть стильно

1:11
Недвижимость

Некоторые вещи вроде бы кажутся "классикой", но на деле только старят пространство. Есть грань между винтажем с характером и интерьером, застрявшим в 90-х.

Диван в гостиной
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Диван в гостиной

Что пора вычеркнуть из списка

Мебель-стенка

Раньше она была символом уюта и достатка. Сегодня — просто громоздкий шкаф, который перегружает комнату. Современные гостиные требуют воздуха, а не мебельных стен.

Многоуровневые потолки

Когда-то считались пиком элегантности. Сейчас это визуальный шум, отнимающий высоту. Лаконичные потолки — вот что действительно делает пространство стильным.

Лепнина и псевдодворцовый шик

Без высоких потолков, антикварной мебели и пространства лепнина выглядит нелепо. Особенно в стандартной "двушке" с балдахином и позолотой.

Огромные комнатные растения

Пальмы до потолка в тесной комнате — прошлый век. Они не добавляют уюта, а только усиливают ощущение загромождённости.

Стильный интерьер — не о деньгах, а о вкусе. Иногда достаточно просто не делать лишнего, чтобы пространство заиграло.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Домашние животные
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин Аудио 
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Авто
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук Аудио 
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Авто
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина Аудио 
Популярное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное

Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?

В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Последние материалы
Ласка важнее витаминов: неожиданный секрет кошачьего здоровья
Не помню, что происходило: Летучая рассказала о гипнозе цыганки, укравшей все её деньги
Сарай больше не про лопаты: вот что делают дачники и вызывают зависть у соседей
Мамины будни: почему дочь Виталины Цымбалюк-Романовской плачет в машине
Подо льдом скрывалась целая долина: в Антарктиде нашли мир, которому 30 миллионов лет
Питомец стал другим: поведение, которое говорит о скрытом стрессе
Зелёная стрелка, штраф и недоумение: как работает самый странный сигнал
Забудьте о 10 000 шагов в день: японская ходьба – новый вирусный тренд
Ставка 8% — новый шаг для сельхозпроизводителей: техника станет доступнее
Криштиану Роналду и истинные сокровища Мадейры: узнайте, что вас ожидает на этом острове
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.