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Почему дно винной бутылки такое особенное? Узнайте тайны его дизайна

1:35
Недвижимость

Бутылки вина имеют специфическую и необычную форму дна, которая напоминает "отверстие". Этот элемент дизайна играет важную роль в сохранности вина и его эстетике.

бутылки Ламбруско
Фото: commons.wikimedia by Thomas Angermann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
бутылки Ламбруско

Бутылки вина — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Они присутствуют в каждом доме, но многие не задумываются о том, что их уникальный дизайн служит не только для красоты, но и для практических целей.

Большинство людей считают, что "полое" дно — это просто вопрос эстетики или качества. Однако на самом деле оно выполняет важную функцию, отмечает iefimerida.gr.

Раньше вино изготавливали вручную методом выдувания стекла. Из-за этого было сложно создать абсолютно плоское дно. Неровные основания были опасны и могли привести к падению бутылки.

Чтобы решить эту проблему, мастера начали вдавливать дно внутрь, пока стекло оставалось горячим. Эта техника делала бутылку более устойчивой и предотвращала её разрушение из-за внутреннего давления.

С тех пор углубление на дне бутылки, которое в Испании называют "пунт" или "пикадура", выполняет несколько важных функций. Оно обеспечивает устойчивость бутылки, предотвращает её падение и сохраняет прочность. Кроме того, в выдержанных винах вакуум позволяет осадку естественным образом оседать на дне, скапливаясь в узкой области. Это предотвращает смешивание осадка с вином при подаче.

Уточнения

Буты́лка (от фр. bouteille, возможно, через пол. butelka) — ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий сосуд преимущественно цилиндрической формы и с узким горлом, удобным для закупоривания пробкой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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