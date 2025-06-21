Почему мытьё люстр стало забытым искусством? Как изменилось восприятие уборки за 30 лет

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В советское время люстра была не просто предметом интерьера, а настоящим произведением искусства, требующим особого ухода. В условиях острого дефицита товаров люди бережно относились к своим вещам, стараясь сохранить их в идеальном состоянии. Люстры, обычно хрустальные и тяжелые, были символом достатка, поэтому их регулярно мыли вручную с помощью мыла и тряпок.

Фото: commons.wikimedia. org by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хрустальная люстра

Мария Нагибова, основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe, отмечает, что сегодня восприятие уборки изменилось.

"Чистота перестала быть публичным показателем добропорядочности и стала делом личного комфорта. Если в советской культуре уборка была почти ритуалом (особенно перед праздниками), то сегодня ее роль скорее утилитарная", — сказала Нагибова.

Сегодня же уборка стала личным делом: мы убираем не ради впечатления, а чтобы создать комфортную обстановку для себя, цитирует эксперта Газета.Ru.

Кроме того, изменился и ритм жизни. В советское время у людей было больше свободного времени на домашние дела, ведь рабочий день часто заканчивался раньше. Сегодня темп жизни ускорился: больше работы и меньше времени на бытовые задачи. Поэтому трудоемкие процессы, такие как мытье люстр, часто откладываются на потом.

В СССР чистота дома была важным общественным аспектом: соседи могли заглянуть в гости без предупреждения, а внезапные проверки от санэпидемстанции были обычным делом. Сегодня люди реже устраивают приемы и не стремятся поддерживать идеальную чистоту ради чужого мнения.

Уточнения

Лю́стра (фр. lustre, от лат. lustro — «освещаю») — подвесной потолочный светильник для создания бестеневого, в отличие от точечного источника, освещения помещений.



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