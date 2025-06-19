Рынок жилья замер: ипотека обвалилась на 60% — причины удивляют

3:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В мае 2025 года рынок ипотеки заметно притормозил. И не просто немного: по сравнению с маем прошлого года количество и объем выдач жилищных кредитов рухнули на целых 60%. За месяц было оформлено всего 52,5 тыс. ипотек на сумму 231,25 млрд рублей — такими данными поделилось Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

Фото: freepik.com is licensed under public domain ипотека

Что происходит с ипотекой

Интерес к жилищным кредитам явно ослабевает. И даже в сравнении с апрелем 2025 года показатели снизились на 20% — как по количеству, так и по объему. За пять месяцев текущего года выдано 253,74 тыс. ипотек на общую сумму 1,12 трлн рублей. Это на 50% меньше по количеству и на 48% — по сумме, чем за тот же период в 2024 году.

Новостройки и вторичка: два мира

Интересно, что в мае новостройки заняли 43% от общего количества ипотек, но при этом "откусили" 56% всего объема. Средний размер кредита на новое жилье — 5,69 млн рублей, со средним сроком в 317 месяцев. А вот вторичное жилье оказалось доступнее: в среднем брали 3,38 млн рублей сроком на 243 месяца.

Суммы растут, сроки тоже

Средний ипотечный чек почти не изменился за год: 4,4 млн рублей против 4,42 млн в мае 2024-го. А вот срок увеличился — теперь в среднем берут ипотеку на 264 месяца, что на 4 месяца больше.

Где берут больше всего

В топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в мае вошли:

Москва — 4,48 тыс. кредитов на 31,66 млрд руб.

— 4,48 тыс. кредитов на 31,66 млрд руб. Московская область — 3,31 тыс. на 19,95 млрд руб.

— 3,31 тыс. на 19,95 млрд руб. Санкт-Петербург — 2,45 тыс. на 14,23 млрд руб.

— 2,45 тыс. на 14,23 млрд руб. Татарстан — 1,75 тыс. на 8,05 млрд руб.

— 1,75 тыс. на 8,05 млрд руб. Краснодарский край — 1,77 тыс. на 7,98 млрд руб.

Самые крупные суммы — у москвичей: в среднем 7,07 млн рублей. Следом идут жители Подмосковья — 6,03 млн, и петербуржцы — 5,8 млн.

Где дольше всего выплачивают

Рекорд по длительности ипотечного кредита — в Ингушетии: в среднем 316 месяцев. Самый короткий срок — в Республике Алтай, там ипотеку берут на 198 месяцев.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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