Рынок жилья замер: ипотека обвалилась на 60% — причины удивляют

В мае 2025 года рынок ипотеки заметно притормозил. И не просто немного: по сравнению с маем прошлого года количество и объем выдач жилищных кредитов рухнули на целых 60%. За месяц было оформлено всего 52,5 тыс. ипотек на сумму 231,25 млрд рублей — такими данными поделилось Объединённое кредитное бюро (ОКБ).
Интерес к жилищным кредитам явно ослабевает. И даже в сравнении с апрелем 2025 года показатели снизились на 20% — как по количеству, так и по объему. За пять месяцев текущего года выдано 253,74 тыс. ипотек на общую сумму 1,12 трлн рублей. Это на 50% меньше по количеству и на 48% — по сумме, чем за тот же период в 2024 году.
Интересно, что в мае новостройки заняли 43% от общего количества ипотек, но при этом "откусили" 56% всего объема. Средний размер кредита на новое жилье — 5,69 млн рублей, со средним сроком в 317 месяцев. А вот вторичное жилье оказалось доступнее: в среднем брали 3,38 млн рублей сроком на 243 месяца.
Средний ипотечный чек почти не изменился за год: 4,4 млн рублей против 4,42 млн в мае 2024-го. А вот срок увеличился — теперь в среднем берут ипотеку на 264 месяца, что на 4 месяца больше.
В топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в мае вошли:
Самые крупные суммы — у москвичей: в среднем 7,07 млн рублей. Следом идут жители Подмосковья — 6,03 млн, и петербуржцы — 5,8 млн.
Рекорд по длительности ипотечного кредита — в Ингушетии: в среднем 316 месяцев. Самый короткий срок — в Республике Алтай, там ипотеку берут на 198 месяцев.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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